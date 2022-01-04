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Погодные рекорды Молдовы 4 января

Погодные рекорды Молдовы 4 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 4 января.

2022-01-04T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 4 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 70 лет назад.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –23,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 4 января зарегистрировали в 1984 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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