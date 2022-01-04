Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220104/pogodnye-rekordy-47730374.html
Погодные рекорды Молдовы 4 января
Погодные рекорды Молдовы 4 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 4 января.
2022-01-04T00:01+0200
2022-01-04T00:01+0200
прогноз погоды
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47587344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de146d96d835dd4cdd8aef3096599c91.jpg
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 4 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 70 лет назад.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –23,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 4 января зарегистрировали в 1984 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47587344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a3d9e58b742c963ecb0bfdd33a8f83a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 4 января

00:01 04.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 4 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 70 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –23,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 4 января зарегистрировали в 1984 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 января
ВчераСамолет Байдена попал в снежную бурю
ВчераБиолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
ВчераВ МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают
ВчераУченые рассказали об опасности легкого течения COVID-19
ВчераСколько в Молдове избирателей: ЦИК опубликовала обновленные данные
ВчераЧем объясняется резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове
ВчераПограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
ВчераСтрашное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой
ВчераСША требуют, чтобы целый народ перестал работать
ВчераТаможенная служба обеспечила рекордные поступления в бюджет
ВчераМИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
ВчераЦерковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан
ВчераДесятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники
ВчераРоссия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
ВчераМаноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
ВчераШум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"