https://ru.sputnik.md/20220104/politicheskoe-nespravedlivoe-zarplata-sudya-ks-47764639.html

Политическое и несправедливое – эксперт о решении поднять зарплату судьям КС

Политическое и несправедливое – эксперт о решении поднять зарплату судьям КС

Разрыв в уровне зарплат в Молдове уже начинает грозить "крайне негативными последствиями для страны".

2022-01-04T18:32+0200

2022-01-04T18:32+0200

2022-01-04T18:37+0200

общество

конституционный суд

в молдове

зарплаты

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судьи Конституционного суда Молдовы буду получать около трех тысяч долларов в месяц, их зарплата выросла на четверть. Соответствующий документ подписала президент Санду.Вопрос повышения и без того немаленькой зарплаты членов КС уже несколько недель подряд служит источником раздраженной критики со стороны парламентской оппозиции и части молдавского общества.Так, скажем, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон выразил уверенность в том, что повышение зарплаты судьям КС было обязательством Майи Санду и PAS перед судом за принятые в их пользу решения.Кроме того, многие указывают на неприличный разрыв между доходами судей и, к примеру, молдавских железнодорожников, долги по зарплатам которых все еще не погашены государством."Когда мы болезненно реагируем на разницу в оплате труда отдельных категорий работников, это означает, что мы подходим к оценке ситуации не с той стороны, – говорит в интервью Sputnik Молдова социолог Василий Кантаржи. – Ненормально не то, что у судей высокие зарплаты, а то, что они низкие у тех же железнодорожников. Также, как и критиковать власть стоит не за растущие цены, а за несоответствие им зарплат и пенсий".Недовольство значительным повышением оплаты труда членов КС социолог склонен квалифицировать как "упрощенно-социалистический подход".По его мнению, не всегда и не во всех сферах необходимы абсолютно идентичные подходы к уровню оплаты труда."Хочу напомнить и о таком понятии, как потенциальная коррупционность рабочей функции. Зачастую, для некоторых категорий работников, от действий которых зависит очень многое, допустима (и существует во многих странах) некоммерческая надбавка к зарплате – с целью снизить риски принятия решений под коррупционным давлением", – считает социолог.Кантаржи признает, что отсутствие рисков определяется далеко не только высокой зарплатой, но такая мера, по его убеждению, все же "частично работает".Заметим, к слову, что проведенное в свое время повышение зарплат врачей, работающих в ковидных отделениях, было принято молдавским обществом с пониманием и одобрением – почти никто не сомневался, что люди, ежедневно рискующие здоровьем, такое повышение безусловно заслужили.А вот в случае с членами Конституционного суда, похоже, подобного понимания нет."Я предлагаю подойти к вопросу исключительно с правовой точки зрения, – говорит политический аналитик Валентин Крылов. – В первой Статье Основного закона нашей страны, среди ценностей, гарантируемых молдавским государством, обозначена справедливость. Некоторые правоведы утверждают, что понятие это "виртуальное", ничем не измеряемое, а значит, неправовое. Так вот, по моему глубокому убеждению - очень даже правовое, поскольку закреплено в Конституции".Крылов напоминает об очевидном: члены КС, как и другие работники бюджетной сферы – педагоги, врачи – содержатся налогоплательщиками. И утверждает: европейский опыт в этом плане нам не помощник.Сейчас же эта Конструкция, говорит политолог, совершенно не сбалансирована, что рано или поздно приведет к "крайне негативным последствиям".А кроме того, убежден Крылов, недопустимо, чтобы люди "косо смотрели друг на друга" ввиду искусственного и огромного разрыва между уровнем оплаты труда."Политическая составляющая в этом решении для меня несомненна. Она весомая, но трудно доказуемая", – делает вывод политолог.Он полагает, что в пояснительной записке к подписанному Майей Санду документу будут содержаться аргументы, которые, по мнению авторов, исключают любую политическую подоплеку. Например, что по всей Европе судьи КС относятся к категории наиболее оплачиваемых работников и т. д. Но в реальности, по его мнению, "это решение именно политическое"."Мы уже наблюдали несколько решений Конституционного суда Молдовы, которые, с моей точки зрения являются основанием для уголовного преследования. Это решение о признании Закона о функционировании языков устаревшим, и решение о том, что Декларация независимости выше Конституции РМ", – высказывает свое "мнение эксперта с определенным опытом" Крылов.Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о налогово-бюджетной политике на 2022 год, в котором предусмотрена поправка о существенном повышении зарплат сотрудникам Конституционного суда. Об этом Санду сообщила журналистам в понедельник.Согласно поправкам, к 44 тысячам нынешней зарплаты судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч леев. Немного ранее авторы проекта предлагали повысить зарплаты судьям КС до 82 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-podpisala-nalogovo-byudzhetnuyu-politiku-povysheniem-zarplat-sudyam-ks-47715840.html

https://ru.sputnik.md/20211012/kyrnats-konstitutsionnyy-sud-moldovy-stal-karmannym-institutom-pas-45409431.html

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конституционный суд, в молдове, зарплаты, майя санду