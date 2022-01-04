https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-kazakhstan-rechy-massovykh-protest-47768562.html

Президент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране

Президент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране

На центральной площади Алма-Аты идут столкновения митингующих с силовиками.

2022-01-04T21:22+0200

2022-01-04T21:22+0200

2022-01-04T21:22+0200

казахстан

массовый протест

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал видеообращение к протестующим из-за цены на сжиженный газ, призвав их не поддаваться провокациям извне."Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне: эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - сказал Токаев, выступая с обращением к народу.Сообщается, что 5 января президент Казахстана проведет рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.Около 1000 человек собралось на площади Республики в Алматы. По данным Sputnik Казахстан толпа избила одного сотрудника полиции.Митингующие громят полицейские машины. Полиция применила светошумовые гранаты.Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа.В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

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казахстан, массовый протест