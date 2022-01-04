https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-vysshyy-sovet-bezopasnosti-47764168.html

Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности

Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности

На заседании рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.

2022-01-04T18:12+0200

2022-01-04T18:12+0200

2022-01-04T18:12+0200

в молдове

молдова

майя санду

высший совет безопасности

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела срочное заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации президента. Участники ВСБ заслушали информацию об уровне платежей за потребление природного газа, произведенных на данный момент, о динамике цен на импортируемый природный газ к 2022 году, о перспективах на январь и решениях по преодолению потенциального кризиса. ВСБ рекомендовал правительству принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

https://ru.sputnik.md/20211229/glava-moldovagaz-povyshenie-tarif-47634987.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, майя санду, высший совет безопасности