https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-vysshyy-sovet-bezopasnosti-47764168.html
Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
На заседании рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.
2022-01-04T18:12+0200
2022-01-04T18:12+0200
2022-01-04T18:12+0200
в молдове
молдова
майя санду
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела срочное заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации президента. Участники ВСБ заслушали информацию об уровне платежей за потребление природного газа, произведенных на данный момент, о динамике цен на импортируемый природный газ к 2022 году, о перспективах на январь и решениях по преодолению потенциального кризиса. ВСБ рекомендовал правительству принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
https://ru.sputnik.md/20211229/glava-moldovagaz-povyshenie-tarif-47634987.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду, высший совет безопасности
Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
На заседании ВСБ во вторник рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела срочное заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации президента.
"Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.
Участники ВСБ заслушали информацию об уровне платежей за потребление природного газа, произведенных на данный момент, о динамике цен на импортируемый природный газ к 2022 году, о перспективах на январь и решениях по преодолению потенциального кризиса.
ВСБ рекомендовал правительству принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.