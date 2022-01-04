https://ru.sputnik.md/20220104/primar-kishineva-mozhet-stat-zhertvoy-politicheskikh-goneniy-47726207.html

Шаповалов: мэр Кишинева может стать жертвой политических гонений

Шаповалов: мэр Кишинева может стать жертвой политических гонений

Аналитик расценил инициативу столичного градоначальника о создании новой политической платформы.

2022-01-04T09:00+0200

2022-01-04T09:00+0200

2022-01-04T09:00+0200

радио

примар

кишинев

ион чебан

власть

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Шаповалов: примар Кишинева может стать жертвой политических гонений Шаповалов: примар Кишинева может стать жертвой политических гонений

"Под занавес" 2021 года мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта - "Движения национальной альтернативы". Такое заявление столичный мэр сделал на брифинге 30 декабря в примэрии Кишинева.Чебан заявил, что в Молдове не было еще такой плохой власти, как в настоящее время, и люди ждут перемен. По его словам, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.Однако политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова выразил опасение, что столичный градоначальник может подвергнуться давлению со стороны власти."Я не знаю, что себе думает Майя Санду со своим штабом, я не знаю, что сегодня думают в Генеральной прокуратуре, и какие дела могут быть открыты на Иона Чебана. Ведь человека, который занимается хозяйственными делами, всегда в чем-то можно обвинить", - сказал собеседник.По мнению Шаповалова, тревожным сигналом послужила ситуация с задержанием Александра Стояногло, и именно она дает эксперту основания говорить, что политический заказ в отношении генпримара Кишинева также может быть совершен."Чебан - один из ярких лидеров на левом фланге, который добился конкретных результатов за время управления мэрией, но он позволяет себе критические высказывания в адрес властей и президента, это вызывает злобную реакцию", - добавил эксперт. В заключение политолог добавил, что именно популярность Чебана и его критика в адрес власти, может послужить отправной точкой для фабрикации на него уголовных дел.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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примар, кишинев, ион чебан, власть, аудио