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Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.
2022-01-04T07:00+0200
2022-01-04T07:00+0200
в молдове
самый точный прогноз
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого января: днем – от +7 до +9, ночью – от +1 до +3 градусов.Пятого января в республике будет еще теплее – до +13. Однако уже к концу недели среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля. Праздники и народные приметыЧетвертого января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.В Настасьин день на Руси беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, самый точный прогноз, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет

07:00 04.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Облачно с прояснением, без существенных осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого января: днем – от +7 до +9, ночью – от +1 до +3 градусов.
Пятого января в республике будет еще теплее – до +13. Однако уже к концу недели среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля.

Праздники и народные приметы

Четвертого января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.
В Настасьин день на Руси беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.
Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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31 октября 2021, 07:30
Во время заката небо чистое, значит назавтра ждите ясного и солнечного дня.
Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного, — грядет ненастная погода.
Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.
Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.
На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.
Заприметили, что облака плывут против направления ветра — в ближайшие дни пойдет снег.
В реках понизился уровень воды — лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.
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