https://ru.sputnik.md/20220104/prognoz-pogody-47722020.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет

Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.

2022-01-04T07:00+0200

2022-01-04T07:00+0200

2022-01-04T07:00+0200

в молдове

самый точный прогноз

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого января: днем – от +7 до +9, ночью – от +1 до +3 градусов.Пятого января в республике будет еще теплее – до +13. Однако уже к концу недели среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля. Праздники и народные приметыЧетвертого января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.В Настасьин день на Руси беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, самый точный прогноз, погода, народные приметы