https://ru.sputnik.md/20220104/prognoz-pogody-47722020.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.
2022-01-04T07:00+0200
2022-01-04T07:00+0200
2022-01-04T07:00+0200
в молдове
самый точный прогноз
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого января: днем – от +7 до +9, ночью – от +1 до +3 градусов.Пятого января в республике будет еще теплее – до +13. Однако уже к концу недели среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля. Праздники и народные приметыЧетвертого января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.В Настасьин день на Руси беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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в молдове, самый точный прогноз, погода, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Облачно с прояснением, без существенных осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе четвертого января: днем – от +7 до +9, ночью – от +1 до +3 градусов.
Пятого января в республике будет еще теплее – до +13. Однако уже к концу недели среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля.
Праздники и народные приметы
Четвертого января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.
В Настасьин день на Руси беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.
Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
Во время заката небо чистое, значит назавтра ждите ясного и солнечного дня.
Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного, — грядет ненастная погода.
Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.
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Заприметили, что облака плывут против направления ветра — в ближайшие дни пойдет снег.
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