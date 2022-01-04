https://ru.sputnik.md/20220104/prokuratura-ne-otkryls-ugolovnoe-delo-protiv-robu-47765635.html

В прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора

В прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора

В прокуратуре не нашли подтверждений нарушений со стороны врио генпрокурора.

2022-01-04T19:00+0200

2022-01-04T19:00+0200

2022-01-04T19:00+0200

общество

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молдова

думитру робу

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Предполагаемые преступные действия на видео, на котором появляется исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу, не подтвердились. Об этом сообщили во вторник, 4 января, в Генпрокуратуре. По данным Генпрокуратуры, представленные свидетельства не подтвердили факт совершения коррупционных правонарушений. Это решение прокурора может быть оспорено в течение 15 дней, с момента, когда участники дела ознакомились с решением. Ранее в СМИ появилось видео, на котором Думитру Робу держит в руках стопку купюр евро. Этот ролик был разослан прессе с сообщением следующего содержания:"Эксклюзивные кадры, где и. о. генпрокурора Думитру Робу получает крупную сумму денег в качестве взятки, чтобы повлиять на дело о коррупции должностного лица, задокументированного Антикоррупционной прокуратурой, в период, когда Робу занимал должность заместителя прокурора Кишинева. В результате этого обвиняемый был оправдан", – указывается в сообщении.Позднее Робу высказался касательно этого видео. Так, врио генпрокурора посчитал, что является объектом действий по манипулированию общественным мнением, а его имидж и имидж его коллег хотят скомпрометировать.По словам Робу, видео записано в мае-июне 2020 года в доме родителей гражданина Серджиу Шептеличь, который проживает по соседству с родственниками генерального прокурора. Он также рассказал, что этот человек якобы купил машину у своего зятя, и, поскольку он находился в то время в Италии, деньги за машину ему должен был передать Думитру Робу. По словам Робу, это была сумма в десять тысяч евро, которая после получения была зачислена на банковский счет и переведена в Италию.

https://ru.sputnik.md/20211118/i-o-genprokurora-obvinili-vo-vzyatochnichestve-chto-govorit-dumitru-robu-46524135.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, думитру робу