https://ru.sputnik.md/20220104/prokuror-igor-popa-otkryto-pyat-ugolovnykh-del-47748571.html

В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел

В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел

Теперь в отношении прокурора открыто пять уголовных дел, по которым ведут расследование.

2022-01-04T13:01+0200

2022-01-04T13:01+0200

2022-01-04T13:01+0200

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антикоррупционная прокуратура

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу постановил начать уголовное расследование по пяти уголовным делам в отношении временно отстраненного от должности главы столичной прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, Попа обвиняется в преднамеренном включении ложных данных в декларации об имуществе и личных интересах за период 2018-2020 годы. Также Попу обвиняют в том, что он не включил в декларацию об имуществе данные о недвижимости, принадлежащей его сожительнице, которые он был обязан включить по закону о декларировании имущества и личных интересов."Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование по всем пяти делам, которые и связаны с уголовным делом, возбужденным против этого прокурора в ноябре 2021 года по факту незаконного обогащения", - пояснили в ведомстве. Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении."Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.

https://ru.sputnik.md/20211206/prokurora-igorya-popu-vernuli-pod-domashniy-arest-47006118.html

https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html

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