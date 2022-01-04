Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220104/prokuror-igor-popa-otkryto-pyat-ugolovnykh-del-47748571.html
В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел
В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел
Теперь в отношении прокурора открыто пять уголовных дел, по которым ведут расследование.
2022-01-04T13:01+0200
2022-01-04T13:01+0200
общество
в молдове
молдова
антикоррупционная прокуратура
уголовные дела
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/820/73/8207395_0:106:3001:1794_1920x0_80_0_0_0fa4e47f99db4f66e2843ccba419c56a.jpg
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу постановил начать уголовное расследование по пяти уголовным делам в отношении временно отстраненного от должности главы столичной прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, Попа обвиняется в преднамеренном включении ложных данных в декларации об имуществе и личных интересах за период 2018-2020 годы. Также Попу обвиняют в том, что он не включил в декларацию об имуществе данные о недвижимости, принадлежащей его сожительнице, которые он был обязан включить по закону о декларировании имущества и личных интересов."Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование по всем пяти делам, которые и связаны с уголовным делом, возбужденным против этого прокурора в ноябре 2021 года по факту незаконного обогащения", - пояснили в ведомстве. Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении."Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20211206/prokurora-igorya-popu-vernuli-pod-domashniy-arest-47006118.html
https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/820/73/8207395_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e853b02e93e2606cda5acf04592ad6f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, антикоррупционная прокуратура, уголовные дела

В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел

13:01 04.01.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкCiocan, licitație
Ciocan, licitație - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь в отношении прокурора открыто пять уголовных дел, по которым ведут расследование.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу постановил начать уголовное расследование по пяти уголовным делам в отношении временно отстраненного от должности главы столичной прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, Попа обвиняется в преднамеренном включении ложных данных в декларации об имуществе и личных интересах за период 2018-2020 годы.
Также Попу обвиняют в том, что он не включил в декларацию об имуществе данные о недвижимости, принадлежащей его сожительнице, которые он был обязан включить по закону о декларировании имущества и личных интересов.
"Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование по всем пяти делам, которые и связаны с уголовным делом, возбужденным против этого прокурора в ноябре 2021 года по факту незаконного обогащения", - пояснили в ведомстве.
Прокурор сектора Рышкановка Игорь Попа - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест
6 декабря 2021, 21:16

Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря Попы

О задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.
Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении.
"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.
Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.
На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.

Кто такой Игорь Попа

Игорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.
Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.
Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
Общество
Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста
26 ноября 2021, 22:34
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:33Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда
13:01В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел
12:36Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове
12:25Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни
12:17Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
12:01Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
11:28Огненная ночь в Кишиневе: горели три машины
11:03Кому в Молдове на праздники понадобилась медицинская помощь
10:25В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м
09:55Мэр Кишинева Ион Чебан ушел на самоизоляцию
09:31Где в Кишиневе 4 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Шаповалов: мэр Кишинева может стать жертвой политических гонений
08:50Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск
08:30ВОЗ оповещает о новой болезни – она уже в Молдове
08:00Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда
07:30В Кишиневе 2022-й объявили Годом медицинского работника
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 января
ВчераСамолет Байдена попал в снежную бурю
ВчераБиолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу