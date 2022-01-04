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Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
Госкорпорация "Роскосмос" запланировала на 2022 год три запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции.
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Три грузовых корабля "Прогресс МС" доставят в 2022 году на Международную космическую станцию (МКС) в общей сложности семь тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".При этом первый в этом году пуск с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года — 370 суток.Второй грузовой "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.Каждый из кораблей доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.
https://ru.sputnik.md/20220102/data-pervii-2022-vykhod--kosmos--47703277.html
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мкс, космос

Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"

17:17 04.01.2022 (обновлено: 17:24 04.01.2022)
© Photo : Facebook / RoscosmosПервая стыковка к МКС сразу двух кораблек в течение суток: Прогресс МС 10 и Cygnus
Первая стыковка к МКС сразу двух кораблек в течение суток: Прогресс МС 10 и Cygnus - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Photo : Facebook / Roscosmos
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Госкорпорация "Роскосмос" запланировала на 2022 год три запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Три грузовых корабля "Прогресс МС" доставят в 2022 году на Международную космическую станцию (МКС) в общей сложности семь тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС". Все они будут выполнены с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур.

При этом первый в этом году пуск с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года — 370 суток.
Второй грузовой "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.

Каждый из кораблей доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.
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