https://ru.sputnik.md/20220104/rossiya-2022-mks-47762963.html

Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"

Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"

Госкорпорация "Роскосмос" запланировала на 2022 год три запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции.

2022-01-04T17:17+0200

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2022-01-04T17:24+0200

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Три грузовых корабля "Прогресс МС" доставят в 2022 году на Международную космическую станцию (МКС) в общей сложности семь тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".При этом первый в этом году пуск с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года — 370 суток.Второй грузовой "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.Каждый из кораблей доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

https://ru.sputnik.md/20220102/data-pervii-2022-vykhod--kosmos--47703277.html

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