Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
17:17 04.01.2022 (обновлено: 17:24 04.01.2022)
© Photo : Facebook / RoscosmosПервая стыковка к МКС сразу двух кораблек в течение суток: Прогресс МС 10 и Cygnus
Госкорпорация "Роскосмос" запланировала на 2022 год три запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Три грузовых корабля "Прогресс МС" доставят в 2022 году на Международную космическую станцию (МКС) в общей сложности семь тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС". Все они будут выполнены с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур.
При этом первый в этом году пуск с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года — 370 суток.
Второй грузовой "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.
Каждый из кораблей доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.
Каждый из кораблей доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.