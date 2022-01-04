https://ru.sputnik.md/20220104/sostav-dalney-aviatsii-rf-2022-godu-voydut-dva-raketonostsa-tu-160m-47734555.html

В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м

В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м

Самолеты оснащены современными системами навигации и новыми образцами вооружения. 04.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-04T10:25+0200

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м пополнится в наступившем году состав российской дальней авиации, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в 1970-1980 годах в КБ Туполева. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.Командующий дальней авиацией Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что особенностью самолетов Ту-160м является наличие средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.Министерство обороны сообщило о стопроцентном выполнении в прошлом году плана боевой подготовки дальней авиации, в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.В России ТУ-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО это Blackjack.

https://ru.sputnik.md/20211111/patrulirovanie-nad-belorussiey-proveli-rossiyskie-bombardirovschiki-tu-160-46339402.html

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