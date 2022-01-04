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В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м
В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м
Самолеты оснащены современными системами навигации и новыми образцами вооружения. 04.01.2022, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м пополнится в наступившем году состав российской дальней авиации, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в 1970-1980 годах в КБ Туполева. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.Командующий дальней авиацией Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что особенностью самолетов Ту-160м является наличие средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.Министерство обороны сообщило о стопроцентном выполнении в прошлом году плана боевой подготовки дальней авиации, в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.В России ТУ-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО это Blackjack.
https://ru.sputnik.md/20211111/patrulirovanie-nad-belorussiey-proveli-rossiyskie-bombardirovschiki-tu-160-46339402.html
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в мире, вооружение

В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м

10:25 04.01.2022 (обновлено: 12:34 04.01.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские Ту-160 провели патрулирование над Белоруссией
Российские Ту-160 провели патрулирование над Белоруссией - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолеты оснащены современными системами навигации и новыми образцами вооружения.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м пополнится в наступившем году состав российской дальней авиации, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2022 году состав дальней авиации пополнят 2 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м", – говорится в сообщении.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в 1970-1980 годах в КБ Туполева. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.
Командующий дальней авиацией Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что особенностью самолетов Ту-160м является наличие средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.

Министерство обороны сообщило о стопроцентном выполнении в прошлом году плана боевой подготовки дальней авиации, в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.
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