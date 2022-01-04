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https://ru.sputnik.md/20220104/stoyanoglo-prebyvanie-sudebnym-kontrolem-30-sutok-47768826.html
Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
2022-01-04T21:55+0200
2022-01-04T21:57+0200
в молдове
судебный контроль
александр стояногло
общество
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Отстраненному генпрокурору Александру Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток, говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.Суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211229/prokurory-otkazalis-otkryvat-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-47624464.html
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Светлана Маркова
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в молдове, судебный контроль, александр стояногло

Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток

21:55 04.01.2022 (обновлено: 21:57 04.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Светлана Маркова
Все материалы
Глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Отстраненному генпрокурору Александру Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток, говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.
Суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
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Прокуроры отказались открывать новое уголовное дело против Стояногло
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