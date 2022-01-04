https://ru.sputnik.md/20220104/stoyanoglo-prebyvanie-sudebnym-kontrolem-30-sutok-47768826.html

Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток

Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток

Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток

2022-01-04T21:55+0200

2022-01-04T21:55+0200

2022-01-04T21:57+0200

в молдове

судебный контроль

александр стояногло

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391654_430:250:3021:1708_1920x0_80_0_0_babec9cb7f1c520f6fc965ae3f465154.jpg

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Отстраненному генпрокурору Александру Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток, говорится в сообщении прокуратуры в соцсети.Суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211229/prokurory-otkazalis-otkryvat-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-47624464.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

в молдове, судебный контроль, александр стояногло