https://ru.sputnik.md/20220104/sude-apellyatsionnoy-palaty-belts-prodlili-arest-47769262.html

Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест

Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест

Следствие над судьей, который не сумел объяснить происхождение своего имущества, продолжается.

2022-01-04T22:50+0200

2022-01-04T22:50+0200

2022-01-04T23:30+0200

общество

арест

суд

коррупция

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судье Апелляционной палаты Бельц, который обвиняется в незаконном обогащении, продлили арест на 30 суток.Решение принял кишиневский суд сектора Чеканы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.

https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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арест, суд, коррупция