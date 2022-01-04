https://ru.sputnik.md/20220104/sude-apellyatsionnoy-palaty-belts-prodlili-arest-47769262.html
Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
Следствие над судьей, который не сумел объяснить происхождение своего имущества, продолжается.
2022-01-04T22:50+0200
2022-01-04T22:50+0200
2022-01-04T23:30+0200
общество
арест
суд
коррупция
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судье Апелляционной палаты Бельц, который обвиняется в незаконном обогащении, продлили арест на 30 суток.Решение принял кишиневский суд сектора Чеканы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html
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арест, суд, коррупция
Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
22:50 04.01.2022 (обновлено: 23:30 04.01.2022)
Следствие над судьей, который не сумел объяснить происхождение своего имущества, продолжается.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судье Апелляционной палаты Бельц, который обвиняется в незаконном обогащении, продлили арест на 30 суток.
Решение принял кишиневский суд сектора Чеканы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.
Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.
Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.