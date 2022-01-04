Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220104/sude-apellyatsionnoy-palaty-belts-prodlili-arest-47769262.html
Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
Следствие над судьей, который не сумел объяснить происхождение своего имущества, продолжается.
2022-01-04T22:50+0200
2022-01-04T23:30+0200
общество
арест
суд
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34040859_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_09bf08ac46ff5f7350fd3e7b22b87cfc.jpg
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судье Апелляционной палаты Бельц, который обвиняется в незаконном обогащении, продлили арест на 30 суток.Решение принял кишиневский суд сектора Чеканы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34040859_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2394b8d401f6e9d4b54da282c2c5dcde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арест, суд, коррупция

Судье Апелляционной палаты Бельц продлили арест

22:50 04.01.2022 (обновлено: 23:30 04.01.2022)
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black backgroundМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Следствие над судьей, который не сумел объяснить происхождение своего имущества, продолжается.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Судье Апелляционной палаты Бельц, который обвиняется в незаконном обогащении, продлили арест на 30 суток.
Решение принял кишиневский суд сектора Чеканы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.
Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.
Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
Спецназ - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Общество
Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
16 ноября 2021, 12:28
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 января
ВчераВедьмы в городе. Как празднуют День Бефаны в Италии
ВчераСудье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
ВчераВ Амстердаме 91% случаев заражения COVID-19 приходятся на "омикрон"
ВчераКурс валют на среду: доллар идет вверх, евро отступает
ВчераСтояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
ВчераУченые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"
ВчераПрезидент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране
ВчераБолее 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
ВчераКакие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВОЗ – о новом штамме коронавируса B.1.640.2: мы внимательно отслеживаем
ВчераВ прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора
ВчераПолитическое и несправедливое – эксперт о решении поднять зарплату судьям КС
ВчераПрезидент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
ВчераЗа последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19
ВчераРоссия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
ВчераПлахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
ВчераЗаседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
ВчераВ Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы