https://ru.sputnik.md/20220104/uchenye-zaschita-pfizer-jj-omikron-47760932.html

Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"

Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"

У привитых вакцинами Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson формируется иммунитет, способный защитить от тяжелого течения болезни при "омикроне"

2022-01-04T21:47+0200

2022-01-04T21:47+0200

2022-01-04T21:47+0200

коронавирус

защита

вакцина

ученые

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. У привитых вакцинами от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson формируется клеточный иммунитет, способный в должной степени защитить от тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости. Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы."Наши данные свидетельствуют о том, что существующие вакцины могут обеспечить существенную защиту от тяжелого течения болезни, вызванной штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", несмотря на снижение реакции нейтрализующих антител и увеличение числа заражений среди привитых", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html

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защита, вакцина, ученые