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Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"
Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"
У привитых вакцинами Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson формируется иммунитет, способный защитить от тяжелого течения болезни при "омикроне"
2022-01-04T21:47+0200
2022-01-04T21:47+0200
коронавирус
защита
вакцина
ученые
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. У привитых вакцинами от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Johnson &amp; Johnson формируется клеточный иммунитет, способный в должной степени защитить от тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости. Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы."Наши данные свидетельствуют о том, что существующие вакцины могут обеспечить существенную защиту от тяжелого течения болезни, вызванной штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", несмотря на снижение реакции нейтрализующих антител и увеличение числа заражений среди привитых", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html
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защита, вакцина, ученые

Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"

21:47 04.01.2022
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк Ветеринар держит в руках шприц с препаратом "Карнивак-Ков" от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве
 Ветеринар держит в руках шприц с препаратом Карнивак-Ков от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Вывод были сделаны после анализа данных 51 привитого пациента.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. У привитых вакцинами от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson формируется клеточный иммунитет, способный в должной степени защитить от тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости. Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы.
"Наши данные свидетельствуют о том, что существующие вакцины могут обеспечить существенную защиту от тяжелого течения болезни, вызванной штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", несмотря на снижение реакции нейтрализующих антител и увеличение числа заражений среди привитых", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Вирусолог Альтштейн: Возможно, против омикрона вакцину нужно будет дополнить - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
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Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей
15:02
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