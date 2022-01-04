https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html

Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей

Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подвел итоги борьбы с пандемией за 2021 год и рассказал, чего ожидать от года наступившего.

2022-01-04T15:02+0200

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2022-01-04T16:26+0200

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"Самое важное достижение – то, что мы сумели разработать вакцину, а недостаток – то, что вакцинировано мало людей", – такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире Sputnik. Пока прививки в России сделали всего 50 процентов населения. Слишком многие сопротивляются вакцинации. А ведь в советское время это было в порядке вещей. "Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, – говорит Альтштейн, – нужно вмешательство власти".Альтштейн отметил, что штамм коронавируса "омикрон" все больше вытесняет вариант "дельта", который большей частью доминировал в 2021 году. Новый штамм только начал интенсивно распространяться в нескольких странах, и на данном этапе можно сделать лишь предварительные выводы о его летальности."Очень похоже на то, что сейчас "дельта" будет вытесняться вариантом "омикрон". К счастью, "омикрон", похоже, дает меньшую летальность. Однако окончательно оценить ее пока сложно, нужно подождать некоторое время... Подсчеты, которые были сделаны в Южной Африке, указывают на цифру примерно в 0,3% летальности, что существенно ниже, чем у "дельты", которая давала 1,6% по мировым данным... Что на самом деле собой представляет летальность "омикрона", мы увидим через пару-тройку недель", – рассказал вирусолог.Вакцину от коронавируса нужно будет дополнить против "омикрона". До сих пор в изменениях такого рода потребности не было, вакцины работают против существующих сейчас штаммов, а о новом варианте пока было не так много известно, и против него можно эффективно бороться с помощью дополнительной прививки.Он напомнил, что как только человечеству удастся справиться с пандемией, это будет означать, что вирус стал более смирным и слабым и прививаться от него нужно будет не так часто. Возможно, раз в год или в несколько лет."Я думаю, что если население Земли хочет закончить эту пандемию (а она уже сильно надоела людям), то это значит – прививаться и соблюдать противоэпидемические меры. Если люди будут это делать, в 2022 году мы закончим с пандемией", – заключил вирусолог.

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