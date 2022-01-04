https://ru.sputnik.md/20220104/voz-opoveschaet-o-novoy-bolezni--ona-uzhe-v-moldove-47732050.html
ВОЗ оповещает о новой болезни – она уже в Молдове
ВОЗ оповещает о новой болезни – она уже в Молдове
Почему люди подвержены игровой и интернет зависимости
2022-01-04T08:30+0200
2022-01-04T08:30+0200
2022-01-04T08:51+0200
радио
молдова
болезнь
зависимость
воз
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Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Однако при этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач. Ожидаемо, что представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Насколько игромания опасна, как услышать "тревожные звонки" у близких и как обстоит дело с этим заболеванием в Молдове?А также – что сулят звезды тем, кто верит в астрологию и силу Зодиака?Обо всем этом расскажут председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев, психолог Анжела Николаоу и астролог Кристина Гузинская.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, болезнь, зависимость, воз, видео
ВОЗ оповещает о новой болезни – она уже в Молдове
08:30 04.01.2022 (обновлено: 08:51 04.01.2022)
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим об игровой зависимости, о том, как быстро разбогатеть на криптовалютах и слушаем астрологический прогноз.
Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Однако при этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач. Ожидаемо, что представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Насколько игромания опасна, как услышать "тревожные звонки" у близких и как обстоит дело с этим заболеванием в Молдове?
А также – что сулят звезды тем, кто верит в астрологию и силу Зодиака?
Обо всем этом расскажут председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев, психолог Анжела Николаоу и астролог Кристина Гузинская.