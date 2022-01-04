https://ru.sputnik.md/20220104/voz-shtamm-koronavirus-b16402-otslezhivaem-47755852.html

ВОЗ – о новом штамме коронавируса B.1.640.2: мы внимательно отслеживаем

ВОЗ – о новом штамме коронавируса B.1.640.2: мы внимательно отслеживаем

ВОЗ на протяжении нескольких месяцев наблюдает и отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2

2022-01-04T19:28+0200

2022-01-04T19:28+0200

2022-01-04T19:28+0200

коронавирус

воз

штаммы

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на протяжении нескольких месяцев наблюдает и отслеживает новый штамм коронавируса B.1.640.2, пишет РИА Новости. О новом штамме ранее сообщили специалисты из Франции, заявил журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд."Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", - заявил он.По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного штамма, в том числе его возможное распространение в других европейских странах.Ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.

https://ru.sputnik.md/20220104/pochemu-voznik-novyy-shtamm-covid-19-mnenie-immunologa-47739198.html

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воз, штаммы