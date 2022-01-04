https://ru.sputnik.md/20220104/zasedanie-rossiya-nato-47747297.html
Заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
Заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
Информация, подтверждающая дату заседания, содержится в заявлении пресс-службы Альянса.
2022-01-04T16:14+0200
2022-01-04T16:14+0200
2022-01-04T16:43+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Проведение заседания Совета Россия – НАТО 12 января подтвердили в Североатлантическом альянсе, пишут "Известия" со ссылкой на опубликованное 4 января заявление пресс-службы Альянса.Кроме того, подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".Столтенберг в последний день 2021 года сообщил в Twitter, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по данному вопросу. "Мы готовы к диалогу в рамках Совета Россия – НАТО, который пройдет 12 января", – написал Столтенберг.Переговоры двух стран по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия – НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html
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в мире, россия, нато
Заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
16:14 04.01.2022 (обновлено: 16:43 04.01.2022)
Информация, подтверждающая дату заседания, содержится в заявлении пресс-службы Альянса.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Проведение заседания Совета Россия – НАТО 12 января подтвердили в Североатлантическом альянсе, пишут "Известия" со ссылкой на опубликованное 4 января заявление пресс-службы Альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", – говорится в тексте.
Кроме того, подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".
Столтенберг в последний день 2021 года сообщил в Twitter, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по данному вопросу. "Мы готовы к диалогу в рамках Совета Россия – НАТО, который пройдет 12 января", – написал Столтенберг.
Переговоры двух стран по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия – НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.