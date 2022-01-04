https://ru.sputnik.md/20220104/zayavleni-peresmotr-pensiy-47767062.html
Более 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
Более 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
CNAS прогнозирует, что всего от населения Молдовы в этом году может поступить более 22 000 заявок на пересмотр пенсий.
2022-01-04T20:59+0200
2022-01-04T20:59+0200
2022-01-04T20:59+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В первые дни 2022 года на официальном сайте Национальной кассы социального страхования (CNAS) было подано 3336 заявок на пересмотр пенсий. При этом 3272 заявления касаются пенсий по возрасту и 64 – по инвалидности, сообщили в CNAS.В ведомстве прогнозируют, что всего от населения Молдовы в этом году может поступить порядка 22 000 заявок на пересмотр размера пенсий по возрасту и 2000 – по инвалидности.С 1 января 2022 года заявления на пересмотр пенсионных выплат могут подать граждане, вышедшие на пенсию после 1 января 1999 года и проработавшие после этого от 5 до 7 лет. Также с 1 января пересчитываются пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 1999 года, для лиц, имеющих страховой стаж после выхода на пенсию больше 2-х лет.CNAS призывает получателей пенсий в условиях пандемии коронавируса подавать онлайн заявки на пересмотр выплат на официальном сайте организации cnas.gov.md, заполнив форму e-Cerere Reexaminare pensie.
https://ru.sputnik.md/20220101/pensionnaya-sistema-moldova-47691546.html
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в молдове, молдова, пенсия, пенсионеры
Более 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
CNAS прогнозирует, что всего от населения Молдовы в этом году может поступить более 22 000 заявок на пересмотр пенсий.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В первые дни 2022 года на официальном сайте Национальной кассы социального страхования (CNAS) было подано 3336 заявок на пересмотр пенсий. При этом 3272 заявления касаются пенсий по возрасту и 64 – по инвалидности, сообщили в CNAS.
В ведомстве прогнозируют, что всего от населения Молдовы в этом году может поступить порядка 22 000 заявок на пересмотр размера пенсий по возрасту и 2000 – по инвалидности.
С 1 января 2022 года заявления на пересмотр пенсионных выплат могут подать граждане, вышедшие на пенсию после 1 января 1999 года и проработавшие после этого от 5 до 7 лет. Также с 1 января пересчитываются пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 1999 года, для лиц, имеющих страховой стаж после выхода на пенсию больше 2-х лет.
CNAS призывает получателей пенсий в условиях пандемии коронавируса подавать онлайн заявки на пересмотр выплат на официальном сайте организации cnas.gov.md
, заполнив форму e-Cerere Reexaminare pensie.