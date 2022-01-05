Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220105/chrezvychaynoe-polozhenie-kazakhstan-47782014.html
Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана
Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана
Указ о введении чрезвычайных мер подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков в стране.
2022-01-05T13:30+0200
2022-01-05T13:37+0200
политика
в мире
казахстан
чрезвычайное положение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47782075_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_6126e586344e3316cf3e9206d2f28996.jpg
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Чрезвычайное положение в столице Казахстана Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в республике, передает РИА Новости.Власти также ввели комендантский час, он будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа ограничивается въезд и выезд из города, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, которая 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Из-за действий "экстремистских группировок" в Алма-Ате было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.В Алма-Ате загорелось несколько зданий, в том числе мэрии, прокуратуры, а также старая резиденция президента Казахстана и районный филиал правящей партии Nur Otan.Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
казахстан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47782075_164:0:1280:837_1920x0_80_0_0_6b6b109e166cca44e63a0dbb543ba1d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, казахстан, чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана

13:30 05.01.2022 (обновлено: 13:37 05.01.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Указ о введении чрезвычайных мер подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков в стране.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Чрезвычайное положение в столице Казахстана Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в республике, передает РИА Новости.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", – говорится в указе.

Власти также ввели комендантский час, он будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа ограничивается въезд и выезд из города, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, которая 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.

Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Из-за действий "экстремистских группировок" в Алма-Ате было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
В Алма-Ате загорелось несколько зданий, в том числе мэрии, прокуратуры, а также старая резиденция президента Казахстана и районный филиал правящей партии Nur Otan.
Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет
13:30Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана
12:58Принуждение к урегулированию: как Кишинев вынуждают разрешать приднестровский конфликт
12:49Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
12:32МИД: Россия настроена на предметный диалог с НАТО
12:01Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб
11:29Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева
11:03Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии
10:32Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель
10:02Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана
09:30Где в Кишиневе 5 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове
08:56Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве
08:30Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана
08:00Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе
07:30В мэрии Кишинева представили программу на зимние праздники
07:00Самый точный прогноз погоды: сохраняется тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 января
ВчераВедьмы в городе. Как празднуют День Бефаны в Италии
ВчераСудье Апелляционной палаты Бельц продлили арест