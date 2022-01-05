https://ru.sputnik.md/20220105/chrezvychaynoe-polozhenie-kazakhstan-47782014.html

Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана

Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана

Указ о введении чрезвычайных мер подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков в стране.

2022-01-05T13:30+0200

2022-01-05T13:30+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Чрезвычайное положение в столице Казахстана Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в республике, передает РИА Новости.Власти также ввели комендантский час, он будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа ограничивается въезд и выезд из города, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, которая 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Из-за действий "экстремистских группировок" в Алма-Ате было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.В Алма-Ате загорелось несколько зданий, в том числе мэрии, прокуратуры, а также старая резиденция президента Казахстана и районный филиал правящей партии Nur Otan.Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

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в мире, казахстан, чрезвычайное положение