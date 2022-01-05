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Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 6 января.
2022-01-05T12:49+0200
2022-01-05T13:15+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 6 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 21,54 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет – на 13 банов, до 17,99 лея за литр.В понедельник бензин подорожал на 60 банов, а дизтопливо на 31 бан. Днем позже еще на 13 банов выросла цена обоих видов горючего. Таким образом, с начала года литр бензина подорожал на 73 бана, дизтоплива – на 44 бана, а 6 января общее подорожание составит 84 и 57 банов, соответственно. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены

12:49 05.01.2022 (обновлено: 13:15 05.01.2022)
© Pixabay / Skitterphoto Мужчина заправляет автомобиль
 Мужчина заправляет автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Pixabay / Skitterphoto
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 6 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 21,54 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет – на 13 банов, до 17,99 лея за литр.
В понедельник бензин подорожал на 60 банов, а дизтопливо на 31 бан. Днем позже еще на 13 банов выросла цена обоих видов горючего. Таким образом, с начала года литр бензина подорожал на 73 бана, дизтоплива – на 44 бана, а 6 января общее подорожание составит 84 и 57 банов, соответственно. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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