https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html
Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана
Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана
Есть ли будущее у политического проекта Иона Чебана
2022-01-05T08:30+0200
2022-01-05T08:30+0200
2022-01-05T08:30+0200
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Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы."Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.Есть ли будущее у инициативы кишиневского мэра? Ответят политологи Владимир Брутер и Ян Лисневский.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
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кишинев, ион чебан, молдова, политика, видео
Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем анонсированное кишиневским мэром "Движение национальной альтернативы".
Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы.
"Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.
Есть ли будущее у инициативы кишиневского мэра? Ответят политологи Владимир Брутер и Ян Лисневский.