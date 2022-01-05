https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html

Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана

Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана

Есть ли будущее у политического проекта Иона Чебана

2022-01-05T08:30+0200

2022-01-05T08:30+0200

2022-01-05T08:30+0200

радио

кишинев

ион чебан

молдова

политика

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Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы."Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.Есть ли будущее у инициативы кишиневского мэра? Ответят политологи Владимир Брутер и Ян Лисневский.

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2022

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кишинев, ион чебан, молдова, политика, видео