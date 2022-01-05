https://ru.sputnik.md/20220105/evrosoyuz-svobodoy-ravenstvom-bratstvom-47779185.html

Евросоюз прощается со свободой, равенством и братством

Евросоюз прощается со свободой, равенством и братством

На протяжении всей пандемии власти европейских стран оказались приверженцами не тех ценностей, которые они прежде и с такой охотой декларировали.

2022-01-05T15:01+0200

2022-01-05T15:01+0200

2022-01-05T15:01+0200

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"Прививка или социальная смерть" – так успели уже окрестить новый законопроект, который французское правительство внесло на рассмотрение парламентариев.Поначалу планировалось, что обтяпать дельце у Макрона получится быстро, в течение текущей недели, поскольку его партия обладает необходимым большинством, но депутаты от партии власти в решающий момент отправились подкрепиться ("пандемия пандемией, а ужин по расписанию"), а оппозиция в их отсутствие организовала еще одно голосование, и принятие поправок отложили, пишет колумнист РИА Новости.Власть в нетерпении все равно бьет копытом – те изменения, которые законом, если его примут, будут внесены в повседневную жизнь 67 миллионов граждан, не поддаются сравнению ни с каким периодом французской истории, хоть монархическим, хоть республиканским.Речь идет о введении де-факто обязательной вакцинации всех, кто старше 12 лет, против коронавируса.Если с 15 января "вакцинный паспорт" заменит "санитарный пропуск", это будет означать, что примерно семь миллионов непривитых французов будут лишены доступа всюду, кроме как в городской общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и салоны красоты.Никакие отрицательные результаты никаких ПЦР-тестов принимать никто не будет.Законопроект это запрещает прямо и недвусмысленно.Непривитые не смогут поехать в другой город на поезде, они будут лишены возможности и купить авиабилет, у них не получится пойти в кино, театр, музей, библиотеку, не говоря о кафе и ресторанах.Так выглядит сегодня очень близкое – на расстоянии календарной декады, начиная с сегодняшнего дня, – будущее в государстве, один из девизов которого есть равенство."Более равным", то есть ходящим прививаться в соответствии с графиком, предложенным теми же властями, правительство, правда, забыло гарантировать возможную юридическую защиту (и денежную компенсацию) в случае возникновения побочных эффектов от вакцины. То есть вы укалывайтесь, как мы вам сказали, но если вашему здоровью нанесен или нанесен будет ущерб в результате инъекции, то мы тут решительно ни при чем. А так вы, конечно, можете попытаться подать в суд на Макрона – в рамках демократии и всего самого лучшего, но вряд ли такой иск будет принят.И Франция в данном случае отнюдь не исключение: поскольку контракт на покупку вакцин с Pfizer/BionTech и с той же Moderna заключала Еврокомиссия, то и пункт об ответственности фармкомпаний за последствия вакцинации Брюссель под нажимом фармлобби исключил. Исключил единолично, а отдуваться предоставил правительствам стран, входящим в Евросоюз.Вот они и отдуваются: средств на возможные компенсации тем, у кого могут быть осложнения после прививки, нет, но прививку сделать все равно обязан, если хочешь продолжить вести обычную жизнь.Сам Макрон еще год назад, когда вакцинация во Франции только начиналась, клялся и божился, что "никогда не сделает прививку обязательной". Он это сказал в ноябре 2020 года и повторил весной 2021-го.Чтобы уже спустя три месяца, в июле, ввести "санитарный пропуск" для всех совершеннолетних, дезавуировав таким образом все свои декларации.Школьников "щадили" до 30 сентября, после чего для внешкольных занятий, в том числе спортом, у них не начали требовать справку о вакцинации.С началом пятой волны заражений штаммом "дельта", которую сейчас полирует уже шестая волна – на этот раз "омикроном" – и на протяжении всей пандемии власти европейских стран и той же Франции оказались, как по команде, приверженцами отнюдь не тех ценностей, которые они прежде с такой охотой декларировали.Они очень резво ограничили практически все права личности, как только решили, что это требуется для "общественного блага". Они сажали европейцев под замок, как это было в Австрии, вводили не менее жесткие меры, как это было в Нидерландах, и проверяли QR-коды на каждом шагу, как это сейчас делается и делаться будет во Франции.Малочисленная фронда маятник общественного мнения в свою сторону не качнула, поскольку социуму дают по рукам, и довольно чувствительно, если и когда он посмеет возражать.Тут стоит заметить, что права и свободы, о которых так пеклась и так на все лады расхваливала европейская общественность от прессы до высших чиновников Евросоюза, оказались довольно эфемерными. Настолько эфемерными, что за короткие месяцы от всего этого равенства и всего этого братства не осталось и следа.Стоит подчеркнуть, что именно эта пресса и именно эти чиновники из Брюсселя умудрялись в то же самое время тыкать пальчиком в сторону России, заявляя, что "в этой стране нет гражданских свобод".Хотя в подобной ситуации чья бы корова мычала.Пока же ситуация, с объективной точки зрения, которая складывается в нашей стране, значительно лучше в отношении сохранения прав и свобод граждан, чем в накрытой пятой/шестой и, скорее всего, и седьмой, и восьмой (далее по списку) волнами заражений Европе.Люди спокойно и по своей воле и своему собственному усмотрению, сообразуясь с общественными интересами, прививаются, вакцины, в том числе и назальные, производятся, защиту они дают гарантированную.В то время как в том же ЕС уже намекают, что иммунный ответ на инъекции Pfizer/BionTech или Moderna может быть и не таким всеобъемлющим, как считалось ранее, поэтому бегать прививаться, если и когда будет принят нынешний законопроект, придется не раз в год, а раз в квартал.ВОЗ косвенно это подтверждает, поскольку сообщила официально, что намерена поговорить с разработчиками, чтобы те изменили, как было сказано, "состав вакцины".Что подразумевается под этим таинственным выражением "состав вакцины", никто пока не объяснил.Как новый состав, в отличие от старого, может (или будет) влиять на здоровье и самочувствие и окажется ли он столь же эффективным, как российский "Спутник V", тоже неизвестно.Никаких исследований и никаких научных данных на сей счет нет.Сегодня власти в Европе и во Франции дают понять тому населению, которое доверило им управление в том числе и своим благополучием, что следуют двум принципам руководства.Первый давно был сформулирован и звучит так: "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", то есть идите и уколитесь, если охота пойти поужинать в ресторане или заняться спортом, а второй состоит в том, что "кто не спрятался, я не виноват". Ведь никакой юридической ответственности в случае принятия ошибочных шагов власти и во Франции, и в любом другом государстве, входящем в ЕС, не понесут в принципе.Общественный договор (ах, как им гордились в Евросоюзе!), основанный на доверии, был сломан штаммом "омикрон" и восстановлению вряд ли подлежит. Ну а тем, кто, как те три мудреца, решили в грозу путешествовать по морю в дырявом тазу, можно сегодня только посочувствовать, помня, разумеется, чем подобные авантюры заканчиваются.

https://ru.sputnik.md/20210512/stalo-izvestno-kogda-v-es-poeavetsea-vaktinnie-pasporta-34717736.html

https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html

https://ru.sputnik.md/20220104/pochemu-voznik-novyy-shtamm-covid-19-mnenie-immunologa-47739198.html

https://ru.sputnik.md/20211222/vo-frantsii-slozhilas-kriticheskaya-situatsiya-s-covid---pravitelstvo-47436285.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

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в мире, европа, свобода, колумнистика