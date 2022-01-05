https://ru.sputnik.md/20220105/kak-vyglyadit-moldavskoe-selo-prizrak-gde-ostalsya-vsego-odin-zhitel-47770326.html

Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель

Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель

Брошенные дома, тропы, по которым давно никто не ходит, и зловещая тишина – так выглядит село Ванцина Микэ Сорокского района Молдовы.

2022-01-05T10:32+0200

2022-01-05T10:32+0200

2022-01-05T12:51+0200

видео

молдова

село

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47770298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a134ed6f340383aa96a63b6f6a8f4b7f.jpg

Этот населенный пункт есть на географической карте Молдовы, но лишь руины домов напоминают о благополучном прошлом села Ванцина Микэ Сорокского района. Сейчас здесь остался всего один житель. А таких населенных пунктов-призраков в Молдове сотни. Всего за десять лет исчезло более 150 сел – в течение долгих лет в них никто не живет, хотя они все еще числятся в национальных регистрах.Дикие деревья и кустарники практически полностью заполонили все село Ванцина Микэ. Некогда ухоженные дворы теперь выглядят зловеще. Деревья растут даже внутри заброшенных домов. В некоторые жилища из-за густых ветвей больше нельзя войти.Официально село еще существует, являясь частью коммуны Пырлица. Перепись населения 2004 показывает, что здесь проживали шестеро человек. Сейчас в Ванцина Микэ проживает по факту один человек – мужчина, однако и он предпочитает больше находиться в соседнем населенном пункте, где у него тоже есть дома, а сюда он приезжает изредка.К селу нет даже подъездной дороги, поэтому корреспонденты Sputnik успели заблудиться, направляясь в населенный пункт, расположенный в 13 километрах от города Сорока. Следуя указателям, мы прибыли в село Ванцина, которое является частью той же коммуны. Здесь мы познакомились с местными жителями – уроженцами села Ванцина Микэ, или, как местные называют его, Хрушка.То есть многие жители села Ванцина Микэ переехали в соседний населенный пункт Ванцина, а в их родном селе у них остались лишь земельные участки.Следуя советам двух пожилых женщин, корреспонденты Sputnik Молдова отправились по импровизированной дороге. Вид действительно унылый. В селе Ванцина Микэ время, казалось, остановилось, и дикая природа в прямом смысле захватила постройки.В Молдове судьбу села Ванцина Микэ разделяют десятки населенных пунктов. Демограф Валериу Саинсус рассказал в комментарии Sputnik, что ежегодно в результате миграции страна теряет население двух-трех сел, что эквивалентно 10 тысячам человек.Данные последней переписи указывают, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в северных районах республики.Село Ванцина Микэ было основано в 1912 году. Этот населенный пункт никогда не был большим, но с годами проблема, связанная с численностью населения, обострилась. Люди уезжали учиться, работать и за границу в поисках лучшей жизни.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

молдова, село, видео