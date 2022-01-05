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Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель
Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель
Брошенные дома, тропы, по которым давно никто не ходит, и зловещая тишина – так выглядит село Ванцина Микэ Сорокского района Молдовы.
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видео
молдова
село
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Этот населенный пункт есть на географической карте Молдовы, но лишь руины домов напоминают о благополучном прошлом села Ванцина Микэ Сорокского района. Сейчас здесь остался всего один житель. А таких населенных пунктов-призраков в Молдове сотни. Всего за десять лет исчезло более 150 сел – в течение долгих лет в них никто не живет, хотя они все еще числятся в национальных регистрах.Дикие деревья и кустарники практически полностью заполонили все село Ванцина Микэ. Некогда ухоженные дворы теперь выглядят зловеще. Деревья растут даже внутри заброшенных домов. В некоторые жилища из-за густых ветвей больше нельзя войти.Официально село еще существует, являясь частью коммуны Пырлица. Перепись населения 2004 показывает, что здесь проживали шестеро человек. Сейчас в Ванцина Микэ проживает по факту один человек – мужчина, однако и он предпочитает больше находиться в соседнем населенном пункте, где у него тоже есть дома, а сюда он приезжает изредка.К селу нет даже подъездной дороги, поэтому корреспонденты Sputnik успели заблудиться, направляясь в населенный пункт, расположенный в 13 километрах от города Сорока. Следуя указателям, мы прибыли в село Ванцина, которое является частью той же коммуны. Здесь мы познакомились с местными жителями – уроженцами села Ванцина Микэ, или, как местные называют его, Хрушка.То есть многие жители села Ванцина Микэ переехали в соседний населенный пункт Ванцина, а в их родном селе у них остались лишь земельные участки.Следуя советам двух пожилых женщин, корреспонденты Sputnik Молдова отправились по импровизированной дороге. Вид действительно унылый. В селе Ванцина Микэ время, казалось, остановилось, и дикая природа в прямом смысле захватила постройки.В Молдове судьбу села Ванцина Микэ разделяют десятки населенных пунктов. Демограф Валериу Саинсус рассказал в комментарии Sputnik, что ежегодно в результате миграции страна теряет население двух-трех сел, что эквивалентно 10 тысячам человек.Данные последней переписи указывают, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в северных районах республики.Село Ванцина Микэ было основано в 1912 году. Этот населенный пункт никогда не был большим, но с годами проблема, связанная с численностью населения, обострилась. Люди уезжали учиться, работать и за границу в поисках лучшей жизни.
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Ольга Мынзат
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молдова, село, видео

Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель

10:32 05.01.2022 (обновлено: 12:51 05.01.2022)
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Ольга Мынзат
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Брошенные и рушащиеся дома, тропинки, по которым давно никто не ходит, и тревожная тишина – так сейчас выглядит село Ванцина Микэ Сорокского района, где остался всего один житель.
Этот населенный пункт есть на географической карте Молдовы, но лишь руины домов напоминают о благополучном прошлом села Ванцина Микэ Сорокского района. Сейчас здесь остался всего один житель. А таких населенных пунктов-призраков в Молдове сотни. Всего за десять лет исчезло более 150 сел – в течение долгих лет в них никто не живет, хотя они все еще числятся в национальных регистрах.
Дикие деревья и кустарники практически полностью заполонили все село Ванцина Микэ. Некогда ухоженные дворы теперь выглядят зловеще. Деревья растут даже внутри заброшенных домов. В некоторые жилища из-за густых ветвей больше нельзя войти.
Официально село еще существует, являясь частью коммуны Пырлица. Перепись населения 2004 показывает, что здесь проживали шестеро человек. Сейчас в Ванцина Микэ проживает по факту один человек – мужчина, однако и он предпочитает больше находиться в соседнем населенном пункте, где у него тоже есть дома, а сюда он приезжает изредка.
К селу нет даже подъездной дороги, поэтому корреспонденты Sputnik успели заблудиться, направляясь в населенный пункт, расположенный в 13 километрах от города Сорока. Следуя указателям, мы прибыли в село Ванцина, которое является частью той же коммуны. Здесь мы познакомились с местными жителями – уроженцами села Ванцина Микэ, или, как местные называют его, Хрушка.

"В селе Ванцина порядка 160 человек. А в Хрушке только наш сосед Гена", – сказала Лучия Андон.

То есть многие жители села Ванцина Микэ переехали в соседний населенный пункт Ванцина, а в их родном селе у них остались лишь земельные участки.

"Земли у нас много, а вот людей мало. Следовало бы сделать дорогу, так как у нас очень плохие дороги. Все уехали", – сказала жительница села Ванцина Агафья Гуцу.

Следуя советам двух пожилых женщин, корреспонденты Sputnik Молдова отправились по импровизированной дороге. Вид действительно унылый. В селе Ванцина Микэ время, казалось, остановилось, и дикая природа в прямом смысле захватила постройки.
В Молдове судьбу села Ванцина Микэ разделяют десятки населенных пунктов. Демограф Валериу Саинсус рассказал в комментарии Sputnik, что ежегодно в результате миграции страна теряет население двух-трех сел, что эквивалентно 10 тысячам человек.
Данные последней переписи указывают, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в северных районах республики.
Село Ванцина Микэ было основано в 1912 году. Этот населенный пункт никогда не был большим, но с годами проблема, связанная с численностью населения, обострилась. Люди уезжали учиться, работать и за границу в поисках лучшей жизни.
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