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В мэрии Кишинева представили программу на зимние праздники
В мэрии Кишинева представили программу на зимние праздники
В Кишиневе вплоть до 15 января будут проходить праздничные концерты и представления.
2022-01-05T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В примэрии Кишинева представили праздничную программу на период с 5 по 15 января 2022 года. В эти дни пройдут культурные мероприятия, посвященные зимним праздникам. Некоторые события будут посвящены Национальному дню культуры, который состоится 15 января в театре имени Михая Эминеску. Среда, 5 января Шоу к Рождеству с участием сказочных персонажей. В кукольном театре "Гугуца" пройдет спектакль Zgoande din turbincă (по ул. М. Драган, 1, в 11.00). Четверг, 6 января Музыкальная программа по случаю Рождества с участием этнофольклерного ансамбля Ciucurelul (ул. П. Заднипру на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын в 11.00). Мероприятие по продвижение народных традиций (сквер у Кафедрального собора с 17.00 по 20.00).Четверг, 13 январяМероприятие по продвижению зимних традиций. На сцене выступят артисты популярной музыки и группа Alex Calancea Band (сквер у Кафедрального собора с 17.15 по 18.55). Пятница, 14 январяПрограмма "Обычаи и традиции на Св. Василия". В мероприятии примут участие ученики творческого центра "Гиочел" (ул. П. Заднипру на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын, 12.00). Суббота, 15 январяМузыкальная программа по случаю Национального дня культуры (театр имени Михая Эминеску, 12.00). Подобные мероприятия на праздники в Кишинев местная примэрия организует ежегодно.
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В мэрии Кишинева представили программу на зимние праздники

07:30 05.01.2022
© Sputnik / Anatolii KiriakСтолица приоделась к зимним праздникам
Столица приоделась к зимним праздникам - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе вплоть до 15 января будут проходить праздничные концерты и представления.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В примэрии Кишинева представили праздничную программу на период с 5 по 15 января 2022 года. В эти дни пройдут культурные мероприятия, посвященные зимним праздникам.
Некоторые события будут посвящены Национальному дню культуры, который состоится 15 января в театре имени Михая Эминеску.

Среда, 5 января

Шоу к Рождеству с участием сказочных персонажей. В кукольном театре "Гугуца" пройдет спектакль Zgoande din turbincă (по ул. М. Драган, 1, в 11.00).

Четверг, 6 января

Музыкальная программа по случаю Рождества с участием этнофольклерного ансамбля Ciucurelul (ул. П. Заднипру на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын в 11.00).
Мероприятие по продвижение народных традиций (сквер у Кафедрального собора с 17.00 по 20.00).

Четверг, 13 января

Мероприятие по продвижению зимних традиций. На сцене выступят артисты популярной музыки и группа Alex Calancea Band (сквер у Кафедрального собора с 17.15 по 18.55).

Пятница, 14 января

Программа "Обычаи и традиции на Св. Василия". В мероприятии примут участие ученики творческого центра "Гиочел" (ул. П. Заднипру на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын, 12.00).

Суббота, 15 января

Музыкальная программа по случаю Национального дня культуры (театр имени Михая Эминеску, 12.00).
Подобные мероприятия на праздники в Кишинев местная примэрия организует ежегодно.
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