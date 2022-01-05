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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева
Тело погибшего нашли в понедельник, предполагается, что его убили в драке.
2022-01-05T11:29+0200
2022-01-05T12:52+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
убийство
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве 21-летнего молодого человека, тело которого нашли в понедельник возле озера в парке "Долина роз" в Кишиневе. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. На данный момент известно, что погибший – житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове.Ранее в СМИ сообщалось, что двое задержанных – солдаты Национальной армии. В прессе писали, что два этих человека якобы прослужили 8 месяцев в бригаде, размещенной в Кишиневе. Предполагалось, что мужчину убили в ходе драки.
https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-dva-tela-ubijstvo-47728343.html
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в молдове, кишинев, молдова, убийство

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева

11:29 05.01.2022 (обновлено: 12:52 05.01.2022)
© Photo : ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Photo : ЦОС ФСБ РФ
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Юлия Липовая
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Тело погибшего нашли в понедельник в "Долине роз", предполагается, что его убили в драке.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве 21-летнего молодого человека, тело которого нашли в понедельник возле озера в парке "Долина роз" в Кишиневе.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.

"Двое подозреваемых в возрасте 20 лет задержаны на 72 часа. Продолжаются следственные мероприятия", – сообщила Скрипник.

На данный момент известно, что погибший – житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове.
Ранее в СМИ сообщалось, что двое задержанных – солдаты Национальной армии. В прессе писали, что два этих человека якобы прослужили 8 месяцев в бригаде, размещенной в Кишиневе. Предполагалось, что мужчину убили в ходе драки.
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