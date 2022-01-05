https://ru.sputnik.md/20220105/kishinev-ubijstvo-podozrevaemye-47775223.html

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева

Тело погибшего нашли в понедельник, предполагается, что его убили в драке.

2022-01-05T11:29+0200

2022-01-05T11:29+0200

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общество

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Два человека задержаны по подозрению в убийстве 21-летнего молодого человека, тело которого нашли в понедельник возле озера в парке "Долина роз" в Кишиневе. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. На данный момент известно, что погибший – житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове.Ранее в СМИ сообщалось, что двое задержанных – солдаты Национальной армии. В прессе писали, что два этих человека якобы прослужили 8 месяцев в бригаде, размещенной в Кишиневе. Предполагалось, что мужчину убили в ходе драки.

https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-dva-tela-ubijstvo-47728343.html

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