https://ru.sputnik.md/20220105/kunev-podpolnye-kriptomillionery-moldova-47743128.html

Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе

Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе

Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы рассказал о том, можно ли утаить свои доходы от "крипты" от государства

2022-01-05T08:00+0200

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Кунев: подпольные криптомиллионеры Молдовы и их судьба Кунев: подпольные криптомиллионеры Молдовы и их судьба

Информации про майнинг или торговлю криптовалютами все больше, как и информации о том, что это идеальный и современный путь к "легким деньгам". Насколько это соответствует реальности – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев."Это, конечно же, прибыльно, но нужно понимать, что это как Золотая лихорадка – вы можете разбогатеть, но точно так же можете и потерять. Там настоящие "качели" стоимости, нужно иметь крепкие нервы. Но на этапе роста криптовалют, как сейчас, появляется очень много миллионеров", – сказал Кунев.Не стоит думать, что если вам повезло и вы получили прибыль в этой отрасли, то вы защищены виртуальным миром от мира реального.Более того, утверждает Кунев, государство вполне может заинтересоваться вашими незадекларированными доходами с самого начала вашей успешной деятельности на рынке криптовалют."Государство "увидит" вас в момент, когда вы превращаете криптовалюту в деньги. И важно понимать, что спросить могут не только про одну конкретную сумму или транзакцию – откуда это и почему не оплачены налоги. Вам могут задать вопросы по подобным финансовым операциям за все предыдущие годы. И если вы никак не декларировали свой доход, у государства появятся очень интересные вопросы", – резюмировал собеседник.Совсем недавно, 13 лет назад, 3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть биткоина, добыв первый блок и получив за него награду в 50 BTC. С тех пор события стали развиваться бурно, точное количество криптомиллионеров в мире оценить практически невозможно. Официально известно лишь о состоянии публичных людей, так или иначе связанных с криптовалютами, создателях и владельцах криптоплатформ.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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миллионеры, криптовалюта, биткоины, аудио, в молдове