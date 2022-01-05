https://ru.sputnik.md/20220105/kunev-podpolnye-kriptomillionery-moldova-47743128.html
Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе
Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе
Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы рассказал о том, можно ли утаить свои доходы от "крипты" от государства
2022-01-05T08:00+0200
2022-01-05T08:00+0200
2022-01-05T08:00+0200
радио
миллионеры
криптовалюта
биткоины
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47743787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b338d1d1c6dbe70ba1bc91ce7c9d28c.jpg
Кунев: подпольные криптомиллионеры Молдовы и их судьба
Кунев: подпольные криптомиллионеры Молдовы и их судьба
Информации про майнинг или торговлю криптовалютами все больше, как и информации о том, что это идеальный и современный путь к "легким деньгам". Насколько это соответствует реальности – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев."Это, конечно же, прибыльно, но нужно понимать, что это как Золотая лихорадка – вы можете разбогатеть, но точно так же можете и потерять. Там настоящие "качели" стоимости, нужно иметь крепкие нервы. Но на этапе роста криптовалют, как сейчас, появляется очень много миллионеров", – сказал Кунев.Не стоит думать, что если вам повезло и вы получили прибыль в этой отрасли, то вы защищены виртуальным миром от мира реального.Более того, утверждает Кунев, государство вполне может заинтересоваться вашими незадекларированными доходами с самого начала вашей успешной деятельности на рынке криптовалют."Государство "увидит" вас в момент, когда вы превращаете криптовалюту в деньги. И важно понимать, что спросить могут не только про одну конкретную сумму или транзакцию – откуда это и почему не оплачены налоги. Вам могут задать вопросы по подобным финансовым операциям за все предыдущие годы. И если вы никак не декларировали свой доход, у государства появятся очень интересные вопросы", – резюмировал собеседник.Совсем недавно, 13 лет назад, 3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть биткоина, добыв первый блок и получив за него награду в 50 BTC. С тех пор события стали развиваться бурно, точное количество криптомиллионеров в мире оценить практически невозможно. Официально известно лишь о состоянии публичных людей, так или иначе связанных с криптовалютами, создателях и владельцах криптоплатформ.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47743787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_248477fa4c7e32f7167afff24098cc21.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
миллионеры, криптовалюта, биткоины, аудио, в молдове
Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе
Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы рассказал о том, можно ли утаить свои доходы от "крипты" от государства.
Информации про майнинг или торговлю криптовалютами все больше, как и информации о том, что это идеальный и современный путь к "легким деньгам". Насколько это соответствует реальности – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
ответил председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев.
"Это, конечно же, прибыльно, но нужно понимать, что это как Золотая лихорадка – вы можете разбогатеть, но точно так же можете и потерять. Там настоящие "качели" стоимости, нужно иметь крепкие нервы. Но на этапе роста криптовалют, как сейчас, появляется очень много миллионеров", – сказал Кунев.
Не стоит думать, что если вам повезло и вы получили прибыль в этой отрасли, то вы защищены виртуальным миром от мира реального.
Любое государство при желании может дотянуться до доходов этих миллионеров. Нам ведь не нужны криптовалюты сами по себе. Нам нужны они для использования в реальном мире. Вы должны превратить их в реальные деньги, сейчас невозможно рассчитываться криптовалютой в магазине или где-то еще.
Вячеслав Кунев
Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы
Более того, утверждает Кунев, государство вполне может заинтересоваться вашими незадекларированными доходами с самого начала вашей успешной деятельности на рынке криптовалют.
"Государство "увидит" вас в момент, когда вы превращаете криптовалюту в деньги. И важно понимать, что спросить могут не только про одну конкретную сумму или транзакцию – откуда это и почему не оплачены налоги. Вам могут задать вопросы по подобным финансовым операциям за все предыдущие годы. И если вы никак не декларировали свой доход, у государства появятся очень интересные вопросы", – резюмировал собеседник.
Совсем недавно, 13 лет назад, 3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть биткоина, добыв первый блок и получив за него награду в 50 BTC. С тех пор события стали развиваться бурно, точное количество криптомиллионеров в мире оценить практически невозможно. Официально известно лишь о состоянии публичных людей, так или иначе связанных с криптовалютами, создателях и владельцах криптоплатформ.