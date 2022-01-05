https://ru.sputnik.md/20220105/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-rastut-v-tsene-47797796.html
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-05T22:07+0200
2022-01-05T22:07+0200
2022-01-05T22:07+0200
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2bd1cefaddcbd4570069e0698ec2f6e8.jpg
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8664 лея.Евро станет дороже на 13 банов и закрепится на уровне 20,2221 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2359 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6505 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0887 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_399970d391c2fe34d86a765b83dc3f8f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8664 лея.
Евро станет дороже на 13 банов и закрепится на уровне 20,2221 лея.
Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2359 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6505 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0887 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.