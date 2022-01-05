Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220105/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-rastut-v-tsene-47797796.html
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-05T22:07+0200
2022-01-05T22:07+0200
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2bd1cefaddcbd4570069e0698ec2f6e8.jpg
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8664 лея.Евро станет дороже на 13 банов и закрепится на уровне 20,2221 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2359 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6505 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0887 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_399970d391c2fe34d86a765b83dc3f8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене

22:07 05.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8664 лея.
Евро станет дороже на 13 банов и закрепится на уровне 20,2221 лея.
Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2359 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6505 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0887 в пересчете на национальную валюту.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
15 декабря 2021, 18:29
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 января
ВчераГаджеты будущего на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе
ВчераРоссийские ученые предлагают обеспечить Землю электроэнергией из космоса
ВчераКурс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
ВчераСитуация в Казахстане: сообщения о погибших силовиках и ЧП в стране
ВчераУченые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет
ВчераКакая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"
ВчераВ Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита
ВчераМэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom
ВчераКак глава ЖДМ намерен в 2022-м удвоить зарплаты железнодорожников Молдовы
ВчераСитуация в Казахстане: в чем причины протестов
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераНовая партия вакцины AstraZeneca доставлена в Молдову
ВчераМИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
ВчераРоссия начнет серийный выпуск самолета МС-21 полностью своего производства
ВчераВертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре
ВчераПожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки
ВчераПрезидент Молдовы встретилась с главой Нацоргана по неподкупности
ВчераМИД России: надеемся на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
Вчера"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла