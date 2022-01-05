https://ru.sputnik.md/20220105/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-rastut-v-tsene-47797796.html

Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене

Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-05T22:07+0200

2022-01-05T22:07+0200

2022-01-05T22:07+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8664 лея.Евро станет дороже на 13 банов и закрепится на уровне 20,2221 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2359 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6505 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0887 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html

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2022

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро