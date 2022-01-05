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https://ru.sputnik.md/20220105/mer-kishinev-pas-infocom-47793264.html
Мэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom
Мэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom
Чебан ответил на обвинения и рассказал о нарушениях, найденных в работе Infocom, которые были совершены при прошлом директоре.
2022-01-05T19:50+0200
2022-01-05T20:32+0200
общество
в молдове
молдова
ион чебан
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил, что не имеет родственных связей с новым главой муниципального предприятия Infocom Серджиу Чебаном. Об этом градоначальник сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook. Как напомнил Чебан, в этом его обвинили муниципальные советники партии "Действие и солидарность" (PAS), которые также высказывали недовольство по поводу работы предприятия. Чебан считает, что эти нападки связаны с его недавним решением создать "Движение национальной альтернативы". Главная цель этих нападок, как уверен Чебан, – снятие его с должности мэра. По рассказу Чебана, представители правящей партии недовольны деятельностью Infocom из-за того, что там сменился директор. Примар напомнил, что прошлый директор был освобожден с должности на основании решения суда за совершение ряда правонарушений, таких как хищение денежных средств, и был лишен права занимать определенную должность. "Утаив решение суда, бывший директор проработал на своем посту еще 15 дней и подписал ряд документов, среди которых и контракт на закупку рекламы в Интернете на 1 месяц на сумму 119 000 леев", – написал Чебан. Он рассказал, что были выявлены расходы на ремонт автомобиля, превышающие стоимость самого автомобиля, мошеннические тендеры, а также интересна и информация касательно использования базы данных. "База данных использовалась в личных интересах партии в предвыборной кампании. Этот аспект также расследуется. Пусть PAS ответят, где деньги Infocom, похищенные их коллегой. Также здесь, по-видимому, есть конфликт интересов", – написал Чебан. В заключение он отметил, что в муниципалитете ждут мнения компетентных органов по данному вопросу.
https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html
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в молдове, молдова, ион чебан

Мэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom

19:50 05.01.2022 (обновлено: 20:32 05.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинева
Примэрия Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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Ион Чебан рассказал о нарушениях в работе Infocom, которые были совершены при прошлом руководстве компании.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил, что не имеет родственных связей с новым главой муниципального предприятия Infocom Серджиу Чебаном. Об этом градоначальник сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Как напомнил Чебан, в этом его обвинили муниципальные советники партии "Действие и солидарность" (PAS), которые также высказывали недовольство по поводу работы предприятия.
Чебан считает, что эти нападки связаны с его недавним решением создать "Движение национальной альтернативы". Главная цель этих нападок, как уверен Чебан, – снятие его с должности мэра.
По рассказу Чебана, представители правящей партии недовольны деятельностью Infocom из-за того, что там сменился директор.

"Как только новый директор вступил в должность, он начал проверять, как идут дела в компании, и обнаружил много любопытного, произошедшего во время работы бывшего директора, приближенного к PAS", – написал Чебан.

Примар напомнил, что прошлый директор был освобожден с должности на основании решения суда за совершение ряда правонарушений, таких как хищение денежных средств, и был лишен права занимать определенную должность.
"Утаив решение суда, бывший директор проработал на своем посту еще 15 дней и подписал ряд документов, среди которых и контракт на закупку рекламы в Интернете на 1 месяц на сумму 119 000 леев", – написал Чебан.
Он рассказал, что были выявлены расходы на ремонт автомобиля, превышающие стоимость самого автомобиля, мошеннические тендеры, а также интересна и информация касательно использования базы данных.
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"База данных использовалась в личных интересах партии в предвыборной кампании. Этот аспект также расследуется. Пусть PAS ответят, где деньги Infocom, похищенные их коллегой. Также здесь, по-видимому, есть конфликт интересов", – написал Чебан.
В заключение он отметил, что в муниципалитете ждут мнения компетентных органов по данному вопросу.
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