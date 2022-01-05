https://ru.sputnik.md/20220105/mer-kishinev-pas-infocom-47793264.html

Мэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom

Мэр Кишинева ответил на обвинения PAS, связанные с Infocom

Чебан ответил на обвинения и рассказал о нарушениях, найденных в работе Infocom, которые были совершены при прошлом директоре.

2022-01-05T19:50+0200

2022-01-05T19:50+0200

2022-01-05T20:32+0200

общество

в молдове

молдова

ион чебан

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Примар Ион Чебан заявил, что не имеет родственных связей с новым главой муниципального предприятия Infocom Серджиу Чебаном. Об этом градоначальник сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook. Как напомнил Чебан, в этом его обвинили муниципальные советники партии "Действие и солидарность" (PAS), которые также высказывали недовольство по поводу работы предприятия. Чебан считает, что эти нападки связаны с его недавним решением создать "Движение национальной альтернативы". Главная цель этих нападок, как уверен Чебан, – снятие его с должности мэра. По рассказу Чебана, представители правящей партии недовольны деятельностью Infocom из-за того, что там сменился директор. Примар напомнил, что прошлый директор был освобожден с должности на основании решения суда за совершение ряда правонарушений, таких как хищение денежных средств, и был лишен права занимать определенную должность. "Утаив решение суда, бывший директор проработал на своем посту еще 15 дней и подписал ряд документов, среди которых и контракт на закупку рекламы в Интернете на 1 месяц на сумму 119 000 леев", – написал Чебан. Он рассказал, что были выявлены расходы на ремонт автомобиля, превышающие стоимость самого автомобиля, мошеннические тендеры, а также интересна и информация касательно использования базы данных. "База данных использовалась в личных интересах партии в предвыборной кампании. Этот аспект также расследуется. Пусть PAS ответят, где деньги Infocom, похищенные их коллегой. Также здесь, по-видимому, есть конфликт интересов", – написал Чебан. В заключение он отметил, что в муниципалитете ждут мнения компетентных органов по данному вопросу.

https://ru.sputnik.md/20220105/est-li-politicheskoe-buduschee-u-proekta-iona-chebana-47762526.html

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в молдове, молдова, ион чебан