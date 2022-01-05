https://ru.sputnik.md/20220105/mid-rossia-kazakhstan-47788114.html

МИД России: надеемся на скорейшую нормализацию положения в Казахстане

МИД России: надеемся на скорейшую нормализацию положения в Казахстане

Внешнеполитическое ведомство России распространило заявление в связи с событиями в Казахстане.

2022-01-05T15:49+0200

2022-01-05T15:49+0200

2022-01-05T16:15+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Москва надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане, об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД России.МИД РФ подчеркивает, что выступает за "мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".Внешнеполитическое ведомство уточняет, что поддерживает связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий РФ остается спокойной, отмечает российский МИД."По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет", – отмечается в заявлении.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

https://ru.sputnik.md/20220105/chrezvychaynoe-polozhenie-kazakhstan-47782014.html

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