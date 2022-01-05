Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
МИД: Россия настроена на предметный диалог с НАТО
12:32 05.01.2022 (обновлено: 13:10 05.01.2022)
© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
© Sputnik / Nataliya Seliverstova/
Замглавы МИД России заявил, что вести переговоры ради переговоров российская сторона не будет.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. России нужны конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности, Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести переговоры ради переговоров не будет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, сколько встреч будет необходимо провести.
По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, сколько встреч будет необходимо провести.
"Правда состоит в том, что, действительно, мы хотим разговор вести предметно, оперативно, потому что ситуация этого требует, и, конечно, во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров", – добавил Грушко.
Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил проведение заседания совета Россия – НАТО 12 января. Йенс Столтенберг заявил, что планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.
Как отметил Александр Грушко, точная повестка заседания Совета РФ – НАТО не обсуждается: из-за действий альянса в настоящее время нет структур, которые могли бы этим заниматься.
"Дело в том, что после недружественных шагов, предпринятых НАТО в отношении российского дипломатического присутствия в Брюсселе, у нас нет ни одного аккредитованного представителя при НАТО. Нет и представителей при СРН (Совете Россия-НАТО. – Ред.)", – сказал Грушко.
"Мы будем формировать нашу делегацию исходя из нашего понимания вопросов, которые будут на нее выноситься. И исходя из их значимости. Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или в составе тех людей, которых пригласят на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняла решение остановить всю деятельность Совета Россия – НАТО, кроме политдиалога", – добавил он.
"Мы будем формировать нашу делегацию исходя из нашего понимания вопросов, которые будут на нее выноситься. И исходя из их значимости. Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или в составе тех людей, которых пригласят на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняла решение остановить всю деятельность Совета Россия – НАТО, кроме политдиалога", – добавил он.
Грушко заявил, что показателем готовности альянса к серьезному разговору будет то, на каком уровне будут представлены военные НАТО на заседании 12 января.
"Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, то мы исходим из того, что в этом заседании будут участвовать высокопоставленные военные со стороны НАТО. Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе", – отметил он.
"Наша делегация будет сформирована именно с учетом решения этой задачи", – добавил он.
Россию на заседании Совета Россия – НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны, заявил Грушко.
"Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности", – уточнил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия – НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.