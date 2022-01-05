https://ru.sputnik.md/20220105/mid-rossiya-nastroena-na-predmetnyy-dialog-s-nato-47773017.html

МИД: Россия настроена на предметный диалог с НАТО

МИД: Россия настроена на предметный диалог с НАТО

Замглавы МИД России заявил, что вести переговоры ради переговоров российская сторона не будет.

2022-01-05T12:32+0200

2022-01-05T12:32+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. России нужны конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности, Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести переговоры ради переговоров не будет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, сколько встреч будет необходимо провести.Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил проведение заседания совета Россия – НАТО 12 января. Йенс Столтенберг заявил, что планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.Как отметил Александр Грушко, точная повестка заседания Совета РФ – НАТО не обсуждается: из-за действий альянса в настоящее время нет структур, которые могли бы этим заниматься."Дело в том, что после недружественных шагов, предпринятых НАТО в отношении российского дипломатического присутствия в Брюсселе, у нас нет ни одного аккредитованного представителя при НАТО. Нет и представителей при СРН (Совете Россия-НАТО. – Ред.)", – сказал Грушко."Мы будем формировать нашу делегацию исходя из нашего понимания вопросов, которые будут на нее выноситься. И исходя из их значимости. Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или в составе тех людей, которых пригласят на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняла решение остановить всю деятельность Совета Россия – НАТО, кроме политдиалога", – добавил он.Грушко заявил, что показателем готовности альянса к серьезному разговору будет то, на каком уровне будут представлены военные НАТО на заседании 12 января."Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, то мы исходим из того, что в этом заседании будут участвовать высокопоставленные военные со стороны НАТО. Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе", – отметил он."Наша делегация будет сформирована именно с учетом решения этой задачи", – добавил он.Россию на заседании Совета Россия – НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны, заявил Грушко.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия – НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.

https://ru.sputnik.md/20220104/zasedanie-rossiya-nato-47747297.html

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