https://ru.sputnik.md/20220105/midei-moldova-kazakhstan-47794197.html
МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
Внешнеполитическое ведомство Молдовы призвало воздержаться от поездок в некоторые регионы Казахстана.
2022-01-05T18:05+0200
2022-01-05T18:05+0200
2022-01-05T20:15+0200
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министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) призвали граждан Молдовы воздержаться от поездок в Нур-Султан, а также в Алма-Aтинскую и Мангистаускую области в Казахстане. Предупреждение появилось в связи с введением в этих областях режима ЧП с 5 до 19 января.В случае необходимости МИДЕИ призывает обращаться в посольство Молдовы в Москве, которое отвечает за Казахстан. По оценкам МИДЕИ, в Казахстане проживает 21 тысяча уроженцев Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220105/chrezvychaynoe-polozhenie-kazakhstan-47782014.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, казахстан, предупреждение, путешествия, чп, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, мидеи
МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
18:05 05.01.2022 (обновлено: 20:15 05.01.2022)
Внешнеполитическое ведомство Молдовы призвало воздержаться от поездок в некоторые регионы Казахстана.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) призвали граждан Молдовы воздержаться от поездок в Нур-Султан, а также в Алма-Aтинскую и Мангистаускую области в Казахстане.
Предупреждение появилось в связи с введением в этих областях режима ЧП с 5 до 19 января.
"Гражданам Молдовы, которые находятся в Казахстане, рекомендуется избегать массовых собраний", – говорится в сообщении МИДЕИ.
В случае необходимости МИДЕИ призывает обращаться в посольство Молдовы в Москве, которое отвечает за Казахстан.
По оценкам МИДЕИ, в Казахстане проживает 21 тысяча уроженцев Молдовы.