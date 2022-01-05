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МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан
Внешнеполитическое ведомство Молдовы призвало воздержаться от поездок в некоторые регионы Казахстана.
2022-01-05T18:05+0200
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общество
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) призвали граждан Молдовы воздержаться от поездок в Нур-Султан, а также в Алма-Aтинскую и Мангистаускую области в Казахстане. Предупреждение появилось в связи с введением в этих областях режима ЧП с 5 до 19 января.В случае необходимости МИДЕИ призывает обращаться в посольство Молдовы в Москве, которое отвечает за Казахстан. По оценкам МИДЕИ, в Казахстане проживает 21 тысяча уроженцев Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220105/chrezvychaynoe-polozhenie-kazakhstan-47782014.html
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в молдове, молдова, казахстан, предупреждение, путешествия, чп, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, мидеи

МИДЕИ Молдовы призывает воздержаться от путешествий в Казахстан

18:05 05.01.2022 (обновлено: 20:15 05.01.2022)
© Sputnik / Evghenii PanasencoМинистерство иностранных дел и европейской интеграции
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Внешнеполитическое ведомство Молдовы призвало воздержаться от поездок в некоторые регионы Казахстана.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) призвали граждан Молдовы воздержаться от поездок в Нур-Султан, а также в Алма-Aтинскую и Мангистаускую области в Казахстане.
Предупреждение появилось в связи с введением в этих областях режима ЧП с 5 до 19 января.
"Гражданам Молдовы, которые находятся в Казахстане, рекомендуется избегать массовых собраний", – говорится в сообщении МИДЕИ.
В случае необходимости МИДЕИ призывает обращаться в посольство Молдовы в Москве, которое отвечает за Казахстан.
По оценкам МИДЕИ, в Казахстане проживает 21 тысяча уроженцев Молдовы.
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