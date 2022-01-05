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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-05T18:35+0200
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 706 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано 43 случая "импорта" инфекции: по шесть из Италии и Украины, пять – из Франции, по четыре – из Ирландии, Румынии, ОАЭ и Германии, по два – из Германии, Бельгии и Великобритании, по одному – из Нидерландов, Австрии, Египта и США.За минувшие сутки проведено 10992 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 378 202.У работников системы здравоохранения выявлено 43 случая инфицирования: пять у врачей, 22 у медсестер и 16 у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 745 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 108 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек).В то же время за сутки выздоровели 296 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 363 421.Минздрав сообщает о девяти погибших на фоне осложнений, один из них – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10328.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:35 05.01.2022 (обновлено: 20:20 05.01.2022)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 706 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Зарегистрировано 43 случая "импорта" инфекции: по шесть из Италии и Украины, пять – из Франции, по четыре – из Ирландии, Румынии, ОАЭ и Германии, по два – из Германии, Бельгии и Великобритании, по одному – из Нидерландов, Австрии, Египта и США.
За минувшие сутки проведено 10992 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 378 202.
У работников системы здравоохранения выявлено 43 случая инфицирования: пять у врачей, 22 у медсестер и 16 у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 745 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 108 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек).
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В то же время за сутки выздоровели 296 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 363 421.
Минздрав сообщает о девяти погибших на фоне осложнений, один из них – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10328.
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