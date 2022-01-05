https://ru.sputnik.md/20220105/mir-za-sutki-zemletryasenie-v-turtsii-otstavka-kabmina-v-kazakhstane-annet-v-moskve-47769997.html

Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве

Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве

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2022-01-05T08:56+0200

2022-01-05T08:56+0200

2022-01-05T09:04+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.2 было зарегистрировано в Средиземном море в 05.21 по кишиневскому времени недалеко от района Аланьи в Анталии, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на информацию на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 39,52 километра в море, на расстоянии в 56,92 километра от Аланьи.Как отмечает источник, губернатор района Аланья Фатих Уркмезер сообщил агентству "Анадолу", что подземные толчки были хорошо ощутимы."Я проснулся от землетрясения. Мы изучаем ситуацию, пока тревожной информации нет", - цитирует Уркмезера источник.В социальных сетях местные жители отмечают, что землетрясение сопровождалось громким шумом, от которого многгие люди и проснулись. У некоторых жителей района в квартирах качались люстры и мебель. Многих подземные толчки разбудили. Сообщений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспорядков в странеУказ об отставке правительства Казахстана в среду рано утром подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов, пишет РИА Новости.Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алматинской области.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Циклон "Аннет" идет на Москву и несет с собой сильный снегНа москву идет атлантический циклон "Аннет", который принесет в российскую столицу обильный снегопад и сугробы высотой до 30 сантиметров, об этом сообщает МИР24 со ссылкой на информацию, которую в соцсети разместил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Отмечается, что в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков. Снег начнет идти уже утром 5 января и будет усиливаться, ожидается, что видимость ухудшится до 1-1,5 тысячи метров.Кроме того, с большой вероятностью произойдут сбои в наземном и авиационном сообщении, во время метели ожидается потепление до нуля градусов. Также синоптики прогнозируютрезкое понижение атмосферного давления до 728 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы на 20 единиц.

https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-kazakhstan-rechy-massovykh-protest-47768562.html

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