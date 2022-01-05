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Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве
Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.2 было зарегистрировано в Средиземном море в 05.21 по кишиневскому времени недалеко от района Аланьи в Анталии, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на информацию на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 39,52 километра в море, на расстоянии в 56,92 километра от Аланьи.Как отмечает источник, губернатор района Аланья Фатих Уркмезер сообщил агентству "Анадолу", что подземные толчки были хорошо ощутимы."Я проснулся от землетрясения. Мы изучаем ситуацию, пока тревожной информации нет", - цитирует Уркмезера источник.В социальных сетях местные жители отмечают, что землетрясение сопровождалось громким шумом, от которого многгие люди и проснулись. У некоторых жителей района в квартирах качались люстры и мебель. Многих подземные толчки разбудили. Сообщений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспорядков в странеУказ об отставке правительства Казахстана в среду рано утром подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов, пишет РИА Новости.Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алматинской области.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Циклон "Аннет" идет на Москву и несет с собой сильный снегНа москву идет атлантический циклон "Аннет", который принесет в российскую столицу обильный снегопад и сугробы высотой до 30 сантиметров, об этом сообщает МИР24 со ссылкой на информацию, которую в соцсети разместил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Отмечается, что в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков. Снег начнет идти уже утром 5 января и будет усиливаться, ожидается, что видимость ухудшится до 1-1,5 тысячи метров.Кроме того, с большой вероятностью произойдут сбои в наземном и авиационном сообщении, во время метели ожидается потепление до нуля градусов. Также синоптики прогнозируютрезкое понижение атмосферного давления до 728 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы на 20 единиц.
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Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве

08:56 05.01.2022 (обновлено: 09:04 05.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.2 было зарегистрировано в Средиземном море в 05.21 по кишиневскому времени недалеко от района Аланьи в Анталии, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на информацию на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 39,52 километра в море, на расстоянии в 56,92 километра от Аланьи.
Как отмечает источник, губернатор района Аланья Фатих Уркмезер сообщил агентству "Анадолу", что подземные толчки были хорошо ощутимы.
"Я проснулся от землетрясения. Мы изучаем ситуацию, пока тревожной информации нет", - цитирует Уркмезера источник.
В социальных сетях местные жители отмечают, что землетрясение сопровождалось громким шумом, от которого многгие люди и проснулись. У некоторых жителей района в квартирах качались люстры и мебель. Многих подземные толчки разбудили.
Сообщений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспорядков в стране

Указ об отставке правительства Казахстана в среду рано утром подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов, пишет РИА Новости.
"Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в тексте указа.
Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алматинской области.

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Президент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране
Вчера, 21:22
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

Циклон "Аннет" идет на Москву и несет с собой сильный снег

На москву идет атлантический циклон "Аннет", который принесет в российскую столицу обильный снегопад и сугробы высотой до 30 сантиметров, об этом сообщает МИР24 со ссылкой на информацию, которую в соцсети разместил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Отмечается, что в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков. Снег начнет идти уже утром 5 января и будет усиливаться, ожидается, что видимость ухудшится до 1-1,5 тысячи метров.
"С полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 м/с начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров", – отметил Тишковец.
Кроме того, с большой вероятностью произойдут сбои в наземном и авиационном сообщении, во время метели ожидается потепление до нуля градусов.
Также синоптики прогнозируютрезкое понижение атмосферного давления до 728 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы на 20 единиц.
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