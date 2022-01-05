https://ru.sputnik.md/20220105/moldovagaz-tsena-gaz-moldova-47788334.html

"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла

"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла

Глава "Молдовагаз" прокомментировал информацию о том, что в январе выросла закупочная цена на газ для Молдовы.

2022-01-05T15:26+0200

2022-01-05T15:26+0200

2022-01-05T16:13+0200

в молдове

молдова

молдовагаз

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову, выросла в январе этого года. Информацию подтвердил для Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.При этом он не сказал, по какой именно цене Молдова покупает газ в январе. В СМИ ранее появилась информация о том, что стоимость газа выросла на 100 долларов и составляет 647 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.Напомним, вечером 4 января президент Майя Санду созвала Высший совет безопасности, на котором рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.

https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-vysshyy-sovet-bezopasnosti-47764168.html

https://ru.sputnik.md/20220103/gyrbu-v-yanvare-i-fevrale-naseleniyu-stanet-strashney-47651790.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, молдова, молдовагаз, газ