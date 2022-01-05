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"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла
"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла
Глава "Молдовагаз" прокомментировал информацию о том, что в январе выросла закупочная цена на газ для Молдовы.
2022-01-05T15:26+0200
2022-01-05T16:13+0200
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову, выросла в январе этого года. Информацию подтвердил для Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.При этом он не сказал, по какой именно цене Молдова покупает газ в январе. В СМИ ранее появилась информация о том, что стоимость газа выросла на 100 долларов и составляет 647 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.Напомним, вечером 4 января президент Майя Санду созвала Высший совет безопасности, на котором рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-vysshyy-sovet-bezopasnosti-47764168.html
https://ru.sputnik.md/20220103/gyrbu-v-yanvare-i-fevrale-naseleniyu-stanet-strashney-47651790.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, газ

"Молдовагаз": в январе закупочная цена на газ для Молдовы выросла

15:26 05.01.2022 (обновлено: 16:13 05.01.2022)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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Глава "Молдовагаза" прокомментировал информацию о повышении в январе закупочной цены на газ для Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову, выросла в январе этого года. Информацию подтвердил для Sputnik Молдова глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
При этом он не сказал, по какой именно цене Молдова покупает газ в январе. В СМИ ранее появилась информация о том, что стоимость газа выросла на 100 долларов и составляет 647 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

"Да, цена выросла. Но насколько, мы официально объявим 10 января", – заявил Чебан.

Напомним, вечером 4 января президент Майя Санду созвала Высший совет безопасности, на котором рассматривали ситуацию в энергетическом секторе в связи с ростом цен на газ на европейском рынке.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
Вчера, 18:12

Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа

Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
3 января, 08:00
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