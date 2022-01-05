https://ru.sputnik.md/20220105/novaya-partiya-vaktsiny-astrazeneca-dostavlena-moldova-47795493.html
Новая партия вакцины AstraZeneca доставлена в Молдову
Новая партия вакцины AstraZeneca доставлена в Молдову
Республика продолжает пополнять запасы вакцины против коронавируса.
2022-01-05T18:25+0200
2022-01-05T18:25+0200
2022-01-05T20:19+0200
коронавирус
в молдове
молдова
вакцина
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) сегодня получило партию из 14 400 доз вакцины Vaxzevria, произведенной компанией AstraZeneca. Дозы были переданы через платформу COVAX. Об этом в среду сообщили в Минздраве. Как уточнили в ведомстве, дозы будут пропорционально распределены по всем центрам вакцинации в стране.До сих пор Молдова получила в общей сложности 584 500 доз вакцины Vaxzevria, из которых 122 400 доз – через платформу COVAX. С начала кампании иммунизации в Молдове было введено 1 784 626 доз вакцины от COVID-19.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.
https://ru.sputnik.md/20211223/astrazeneca-zayavila-chto-busternaya-doza-ee-vaktsiny-effektivna-ot-omikrona-47458946.html
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в молдове, молдова, вакцина
Новая партия вакцины AstraZeneca доставлена в Молдову
18:25 05.01.2022 (обновлено: 20:19 05.01.2022)
Республика продолжает пополнять запасы вакцины против коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) сегодня получило партию из 14 400 доз вакцины Vaxzevria, произведенной компанией AstraZeneca. Дозы были переданы через платформу COVAX. Об этом в среду сообщили в Минздраве.
Как уточнили в ведомстве, дозы будут пропорционально распределены по всем центрам вакцинации в стране.
До сих пор Молдова получила в общей сложности 584 500 доз вакцины Vaxzevria, из которых 122 400 доз – через платформу COVAX.
С начала кампании иммунизации в Молдове было введено 1 784 626 доз вакцины от COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.