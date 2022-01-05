https://ru.sputnik.md/20220105/pogodnye-rekordy-moldovy-5-yanvarya-47767520.html

Погодные рекорды Молдовы 5 января

Погодные рекорды Молдовы 5 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-05T00:01+0200

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синоптики

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рекорды

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 5 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1894 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 5 января зарегистрировали в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html

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2022

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синоптики, погода, рекорды