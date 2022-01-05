Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220105/pogodnye-rekordy-moldovy-5-yanvarya-47767520.html
Погодные рекорды Молдовы 5 января
Погодные рекорды Молдовы 5 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-05T00:01+0200
2022-01-05T00:01+0200
синоптики
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93819bd74149e6129218b795ed2d7c0d.jpg
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 5 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1894 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 5 января зарегистрировали в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76ba32253d20561d5c917eb2b9a22d2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 5 января

00:01 05.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausНовогодние елки на Ботанике Кишинев 2021
Новогодние елки на Ботанике Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 5 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1894 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 5 января зарегистрировали в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Лед на озере Байкал - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2021
Фото
Ледовая фантасмагория Байкала
19 января 2021, 19:59
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 января
ВчераВедьмы в городе. Как празднуют День Бефаны в Италии
ВчераСудье Апелляционной палаты Бельц продлили арест
ВчераВ Амстердаме 91% случаев заражения COVID-19 приходятся на "омикрон"
ВчераКурс валют на среду: доллар идет вверх, евро отступает
ВчераСтояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
ВчераУченые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"
ВчераПрезидент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране
ВчераБолее 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
ВчераКакие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВОЗ – о новом штамме коронавируса B.1.640.2: мы внимательно отслеживаем
ВчераВ прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора
ВчераПолитическое и несправедливое – эксперт о решении поднять зарплату судьям КС
ВчераПрезидент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
ВчераЗа последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19
ВчераРоссия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
ВчераПлахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
ВчераЗаседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
ВчераВ Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы