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https://ru.sputnik.md/20220105/prezident-moldovla-glava-natsorgan-nepodkupnosti-47790194.html
Президент Молдовы встретилась с главой Нацоргана по неподкупности
Президент Молдовы встретилась с главой Нацоргана по неподкупности
Майя Санду потребовала быстрее проверять имущество высокопоставленныз чиновников, в отношении которых есть подозрения.
2022-01-05T16:15+0200
2022-01-05T16:17+0200
общество
в молдове
конституционный суд
молдова
встреча
неподкупность
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с главой Национального органа по неподкупности (НОН) Родикой Анточ. Санду также спросила, на какой стадии находятся проверки, инициированные в отношении высокопоставленных чиновников, и почему они длятся так долго. Также президент поинтересовалась у главы агентства, почему приоритеты ведомства не расставлены таким образом, что в первую очередь проверкам должны быть подвергнуты "высокопоставленные лица, в отношении которых есть серьезные подозрения". По мнению Санду, сначала необходимо проверять таких чиновников, а лишь затем примаров и других функционеров.Президент заявила, что ожидания граждан должны быть оправданы и люди требуют эффективной работы НОН. В заключение Санду отметила, что будет поддерживать НОН и усилит диалог между госинститутами, чтобы быстрее проверить имущество чиновников в случаях, где есть подозрения. Напомним, ранее НОН обвинила в конфликте интересов председателя Конституционного суда Домнику Маноле. По сообщению ведомства, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением КС.Президент Майя Санду в понедельник назвала вывод НОН, которое обнаружило конфликт интересов, незаконным. А сама Маноле пообещала обжаловать соответствующий документ и потребовать привлечь составившего его к ответственности.
https://ru.sputnik.md/20220103/manole-potrebuet-privlech-k-otvetstvennosti-inspektora-organa-nepodkupnosti-47722242.html
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Юлия Липовая
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в молдове, конституционный суд, молдова, встреча, неподкупность

Президент Молдовы встретилась с главой Нацоргана по неподкупности

16:15 05.01.2022 (обновлено: 16:17 05.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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Майя Санду пообщалась с главой Нацоргана по неподкупности и потребовала быстрее проверять имущество высокопоставленных чиновников.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с главой Национального органа по неподкупности (НОН) Родикой Анточ.

"В ходе встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкивается НОН, и меры, которые можно принять, чтобы сделать учреждение полностью работоспособным", – сообщает пресс-служба президента.

Санду также спросила, на какой стадии находятся проверки, инициированные в отношении высокопоставленных чиновников, и почему они длятся так долго.
Также президент поинтересовалась у главы агентства, почему приоритеты ведомства не расставлены таким образом, что в первую очередь проверкам должны быть подвергнуты "высокопоставленные лица, в отношении которых есть серьезные подозрения". По мнению Санду, сначала необходимо проверять таких чиновников, а лишь затем примаров и других функционеров.
Президент заявила, что ожидания граждан должны быть оправданы и люди требуют эффективной работы НОН.
В заключение Санду отметила, что будет поддерживать НОН и усилит диалог между госинститутами, чтобы быстрее проверить имущество чиновников в случаях, где есть подозрения.
Domnica Manole - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Общество
Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
3 января, 15:21
Напомним, ранее НОН обвинила в конфликте интересов председателя Конституционного суда Домнику Маноле.
По сообщению ведомства, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.
Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.
В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением КС.
Президент Майя Санду в понедельник назвала вывод НОН, которое обнаружило конфликт интересов, незаконным. А сама Маноле пообещала обжаловать соответствующий документ и потребовать привлечь составившего его к ответственности.
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