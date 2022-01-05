https://ru.sputnik.md/20220105/prinuzhdenie-k-uregulirovaniyu-kak-kishinev-vynuzhdayut-razreshat-pridnestrovskiy-konflikt-47780523.html

Принуждение к урегулированию: как Кишинев вынуждают разрешать приднестровский конфликт

Принуждение к урегулированию: как Кишинев вынуждают разрешать приднестровский конфликт

Почему Приднестровье и внешние партнеры не могут добиться от Молдовы возобновления переговоров о статусе региона.

2022-01-05T12:58+0200

2022-01-05T12:58+0200

2022-01-05T13:35+0200

приднестровье

майя санду

влад кульминский

политика

в молдове

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32713102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2ef2ae0a89c24f7586e0c341b4093c68.jpg

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Власти Приднестровья требуют от Кишинева начать переговоры о всеобъемлющем разрешении приднестровского конфликта и хотят узнать подробности предлагаемого Молдовой особого статуса региона. Кишинев от прямых переговоров политического руководства с обеих берегов Днестра уклоняется, ссылаясь то на несоблюдение установленных способов коммуникации, то на отсутствие вице-премьера, ответственного за это направление. Между тем даже переговорщики из Кишинева отмечают: если официальный Кишинев не перехватит инициативу в процессе приднестровского урегулирования, то судьбу региона могут решить без него.Безответные призывыЛидер Приднестровья Вадим Красносельский 24 декабря 2021 года написал президенту Молдовы Майе Санду очередное письмо. По данным приднестровской администрации, это пятое такое послание за последнее время. На этот раз документ был опубликован на сайте приднестровского лидера. Его содержание по праву можно назвать беспрецедентным. По крайней мере для последних 15 лет взаимоотношений Кишинева и Тирасполя.В послании президенту Молдовы Красносельский предлагает провести встречу или в любом другом согласованном формате начать обсуждать перспективы окончательного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на Днестре.Причем на этот раз высокопоставленный представитель левобережной администрации предлагает говорить не о "цивилизованном разводе", как это было ранее, а искать пути сближения двух берегов Днестра и говорить о возможном особом статусе региона в составе Молдовы.На следующий день в российском МИД приветствовали такую позицию Тирасполя."В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2″. Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать. Призываем руководство Республики Молдова проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Чем отвечают в КишиневеВ Кишиневе призывы Красносельского начать диалог на высшем уровне встретили более чем холодно.Еще до появления обнародованного письма в кишиневском Бюро по реинтеграции приднестровской стороне указывали на недопустимость прямых контактов между официальными структурами в обход существующих переговорных форматов.В ведомстве напомнили, что, согласно молдавскому законодательству, ответственным за переговорный процесс в рамках приднестровского урегулирования является вице-премьер по реинтеграции, забыв упомянуть, что его должность остается вакантной полтора месяца. Из-за этого переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем заблокирован, а встреча в формате "5+2", запланированная на начало ноября, оказалась сорванной.О своем нежелании вести прямой диалог с руководством тираспольской администрации говорят и первые лица Молдовы.Неоднократно во время интервью президент Майя Санду заявляла, что не получала посланий от приднестровского лидера и не собирается с ним встречаться. Каждый раз Санду говорила, что диалог правого и левого берегов Днестра должен продолжаться на уровне существующих рабочих форматов.В одном из последних интервью Санду также рассказала, что решение приднестровского вопроса должно стать результатом общенационального консенсуса, достижение которого процесс не быстрый.Почти синхронно с президентом премьер-министр Наталья Гаврилица скептически отреагировала на предложение Вадима Красносельского обсудить в ходе встречи с президентом Майей Санду урегулирование конфликта между двумя берегами Днестра и предложила обсуждать эти вопросы в существующих форматах.Она же заявила, что "не верит в искренность" намерений приднестровского лидера.На заявление молдавского премьера тут же отреагировали в приднестровском внешнеполитическом ведомстве."Премьер-министр РМ не могла не заметить, что должность официального политического представителя Молдовы в урегулировании вакантна на протяжении почти двух месяцев – беспрецедентный случай в урегулировании, напрямую связанный с подходами или отсутствием таковых у текущего молдавского кабмина. Приднестровье всегда готово к обсуждению актуальных проблем, включая организацию контактов руководителей, да пока не с кем", – говорится в заявлении ведомства, которое возглавляет официальный приднестровский переговорщик.На отсутствие готовности к переговорам в Тирасполе отвечали не только дипломатическими нотами. 29 декабря приднестровские власти заявили о приостановке работы совместных пунктов регистрации транспорта в Тирасполе и Рыбнице. Поводом стало задержание властями Молдовы номерных знаков с приднестровской символикой.В тот же день Тирасполь уведомил Кишинев об ограничении срока действия протокольного решения по землепользованию в Дубоссарском районе Приднестровья.Пока в Кишиневе и Тирасполе спорили о том, кто виноват в срыве двустороннего диалога, в последних числах декабря в Вене состоялось другое, более чем знаковое событие. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом по ситуации с приднестровским урегулированием.Козак обратил внимание представителя ОБСЕ на то самое обращение руководителя Приднестровья Вадима Красносельского о возобновлении диалога между Тирасполем и Кишиневом по всеобъемлющему политическому урегулированию приднестровского конфликта, включая вопросы будущего статуса Приднестровья.По его словам, "сторонам необходимо скорейшим образом договориться о финальных параметрах завершения этого конфликта". Тогда все социально-экономические проблемы, которые возникают в нынешних условиях, будут решаться значительно эффективнее, заявил замглавы администрации президента России.Разменная карта или полноправный игрок?В том, что нынешнему молдавскому руководству придется начать всерьез обсуждать вопросы приднестровского урегулирования, уверены и специалисты из Кишинева.Ситуация в регионе должна побудить Кишинев занять активную позицию в вопросе разрешения конфликта на Днестре. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский.По его словам, Молдова не существует вне регионального контекста, где происходит переосмысление региональных основ безопасности.Кульминский уверен, что урегулирование приднестровского конфликта должно быть инициативой Кишинева, именно Кишинев должен предложить видение того, как это урегулирование должно проходить, а не ждать, пока этот вопрос за него решат внешние игроки.Бывший вице-премьер хоть и говорит, что позиция президента Санду стратегически выверенная, в то же время он считает, что молдавским властям следует брать инициативу в свои руки. Первое, с чего следует начать, это скорый поиск консенсуса на правом берегу.Он считает, что в Молдове не так много специалистов в этом вопросе и они быстро могли бы прийти к общему мнению.Другой бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции и эксперт в вопросах приднестровского урегулирования Александру Фленкя тоже говорит о необходимости выработать широкий консенсус в молдавском обществе, при этом отмечает, что основа для начала такой дискуссии была положена 16 лет назад."Консенсус надо строить. Есть закон об основных положениях особого правового статуса Приднестровья 2005 года. И там основные положения, от которых можно отталкиваться, прописаны. Но детали статуса – это предмет переговоров Кишинева и Тирасполя, а чтобы эти переговоры были продуктивными, необходим широкий политический консенсус, консенсус в обществе. Но он не появится сам по себе. Над ним нужно работать", – говорит Фленкя.Он же указывает на примеры, когда политики в Кишиневе приходили к единому мнению по самым щепетильным вопросам.Александр Фленкя признает, что в таком ключе представитель приднестровской администрации говорит впервые за последние 15 лет.Он предлагает не делать скоропалительных выводов о стратегии молдавских властей и дождаться назначения политического представителя Кишинева в переговорах, который, по словам премьера Гаврилицы, будет назначен на одном из ближайших заседаний правительства.Владислав Кульминский тоже называет формулировки в опубликованном письме Красносельского интересными. Он отмечает, что, раз инициативу Тирасполя поддержали в Москве, которая всегда последовательно выступала за разрешение конфликта на принципах территориальной целостности Молдовы, то будущий диалог может быть продуктивным и интересным для Кишинева.Он же считает, что уровня молдавского вице-премьера не будет достаточно для ведения такого политического диалога."Все равно нужен политический диалог, и я думаю, что на определенном уровне рано или поздно он состоится. Политические представители не могут принимать решения. Я думаю, что диалог будет, возможно, на уровне премьер-министра", – говорит Кульминский.Александру Фленкя хоть и называет инициативу Тирасполя очень серьезной дипломатической игрой, но тоже не сомневается: Кишиневу придется вступить в диалог.Теперь, уверен эксперт, Кишинев просто обязан отвечать.

https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-prizval-sandu-provesti-vstrechu-do-kontsa-goda-47514632.html

https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html

https://ru.sputnik.md/20211225/vozobnovleniyu-peregovorov-formate-52-47526572.html

https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html

https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-nazvala-glavnye-printsipy-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-47672012.html

https://ru.sputnik.md/20220104/zasedanie-rossiya-nato-47747297.html

https://ru.sputnik.md/20211228/turov--sandu-opredelites-chego-vy-dobivaetes-v-pridnestrove-47597370.html

https://ru.sputnik.md/20211228/pridnestrove-priostanavlivaet-uchastie-mekhanizme-registratsii-transporta-47590601.html

приднестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, майя санду, влад кульминский, в молдове, вадим красносельский