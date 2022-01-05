https://ru.sputnik.md/20220105/prognoz-pogody-47766448.html

Самый точный прогноз погоды: сохраняется тепло

Самый точный прогноз погоды: сохраняется тепло

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.

2022-01-05T07:00+0200

2022-01-05T07:00+0200

2022-01-05T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, пятого января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью местами по северу слабые осадки, преимущественно дождь.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от +2 до +6.Точный прогноз погоды в Кишиневе пятого января: днем – от +9 до +11, ночью – от +3 до +5 градусов.Шестого января в республике будет также тепло – до +13. Однако 7 января на Рождество среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля.Праздники и народные приметыПятого января отмечается Федулов день — церковный праздник в честь святого Феодула. В народе его называют Федулом Зимним в отличие от весеннего Федула Ветреника.Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда римские императоры вели жестокие гонения на христиан. Состоял чтецом при церкви и был брошен в море за отказ отречься от христианской веры.Считалось, что если в этот день идет снег с сильным ветром, значит, середина лета будет дождливой и сырой.По народному поверью, в Федулов день старались не работать с острыми инструментами, вилами, топорами и ножами — верили, что если пораниться в этот день, то раны долго не заживут.Также Федул Зимний считался покровителем всякого скота — хозяева проявляли особое внимание к коровам, овцам, свиньям, домашней птице, ухаживали за ними с особым рвением, задавали обильный корм.В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц, которые сразу же заворачивали в чистое полотенце. Пекли и постные лепешки, которые скармливали животным в хлеву.

https://ru.sputnik.md/20220104/pogoda-rozhdestvo-moldova-47745567.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды