https://ru.sputnik.md/20220105/protesty-kazakhstan-besporyadki-47787451.html

Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки

Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки

В Казахстане акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки.

2022-01-05T16:41+0200

2022-01-05T16:41+0200

2022-01-05T16:49+0200

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды за сутки выступил с обращением к нации. Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также в ближайшее время выйс новым пакетом предложений для решения проблем с ценами на топливо. Кроме того, с 5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана и пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

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фото, в мире, мультимедиа, казахстан