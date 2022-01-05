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Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки
Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки
В Казахстане акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды за сутки выступил с обращением к нации. Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также в ближайшее время выйс новым пакетом предложений для решения проблем с ценами на топливо. Кроме того, с 5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана и пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.
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фото, в мире, мультимедиа, казахстан

Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки

16:41 05.01.2022 (обновлено: 16:49 05.01.2022)
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В Казахстане акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды за сутки выступил с обращением к нации. Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также в ближайшее время выйс новым пакетом предложений для решения проблем с ценами на топливо.
Кроме того, с 5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана и пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

Президент Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Президент Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. - Sputnik Молдова
3/15
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

Президент Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

В среду утром правительство страны было отправлено в отставку, президент заявил что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

В среду утром правительство страны было отправлено в отставку, президент заявил что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В среду утром правительство страны было отправлено в отставку, президент заявил что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Протестующие атаковали полицейские машины и транспорт скорой медицинской помощи.

Протестующие атаковали полицейские машины и транспорт скорой медицинской помощи. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Протестующие атаковали полицейские машины и транспорт скорой медицинской помощи.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Полиция применила газ и светошумовые гранаты. - Sputnik Молдова
6/15
© Sputnik
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Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Демонстранты едут на захваченном в ходе протеста грузовике.

Демонстранты едут на захваченном в ходе протеста грузовике. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Демонстранты едут на захваченном в ходе протеста грузовике.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Перевернутая машина на улице в Алма-Ате.

Перевернутая машина на улице в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
8/15
© Sputnik
/
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Перевернутая машина на улице в Алма-Ате.

© AFP 2021

Протестующие штурмуют здание городской администрации Алма-Аты.

Протестующие штурмуют здание городской администрации Алма-Аты. - Sputnik Молдова
9/15
© AFP 2021

Протестующие штурмуют здание городской администрации Алма-Аты.

© Sputnik / Aigerim Taubay / Перейти в фотобанк

Здание Ауэзовского районного филиала партии Nur Otan, которое пытались поджечь протестующие.

Здание Ауэзовского районного филиала партии Nur Otan, которое пытались поджечь протестующие. - Sputnik Молдова
10/15
© Sputnik / Aigerim Taubay
/
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Здание Ауэзовского районного филиала партии Nur Otan, которое пытались поджечь протестующие.

© REUTERS / Stringer

На фото – сотруднику правоохранительных органов, пострадавшему во время протестов возле здания горадминистрации, оказывают помощь.

На фото – сотруднику правоохранительных органов, пострадавшему во время протестов возле здания горадминистрации, оказывают помощь. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Stringer

На фото – сотруднику правоохранительных органов, пострадавшему во время протестов возле здания горадминистрации, оказывают помощь.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Полицейская машина с разбитым стеклом во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо в Алматы.

Полицейская машина с разбитым стеклом во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо в Алматы. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Полицейская машина с разбитым стеклом во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо в Алматы.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы.

© REUTERS / Stringer

Сгоревшая машина возле мэрии Алма-Аты.

Сгоревшая машина возле мэрии Алма-Аты. - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Stringer

Сгоревшая машина возле мэрии Алма-Аты.

© REUTERS / Stringer

В нескольких регионах Казахстана введено чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено передвижение. В стране из-за массовых беспорядков отключен интернет и телефонная связь.

В нескольких регионах Казахстана введено чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено передвижение. В стране из-за массовых беспорядков отключен интернет и телефонная связь. - Sputnik Молдова
15/15
© REUTERS / Stringer

В нескольких регионах Казахстана введено чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено передвижение. В стране из-за массовых беспорядков отключен интернет и телефонная связь.

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