Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
Президент Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Президент Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
В среду утром правительство страны было отправлено в отставку, президент заявил что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
В среду утром правительство страны было отправлено в отставку, президент заявил что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Протестующие атаковали полицейские машины и транспорт скорой медицинской помощи.
Протестующие атаковали полицейские машины и транспорт скорой медицинской помощи.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
Демонстранты едут на захваченном в ходе протеста грузовике.
Перевернутая машина на улице в Алма-Ате.
Протестующие штурмуют здание городской администрации Алма-Аты.
Протестующие штурмуют здание городской администрации Алма-Аты.
Здание Ауэзовского районного филиала партии Nur Otan, которое пытались поджечь протестующие.
Здание Ауэзовского районного филиала партии Nur Otan, которое пытались поджечь протестующие.
На фото – сотруднику правоохранительных органов, пострадавшему во время протестов возле здания горадминистрации, оказывают помощь.
На фото – сотруднику правоохранительных органов, пострадавшему во время протестов возле здания горадминистрации, оказывают помощь.
Полицейская машина с разбитым стеклом во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо в Алматы.
Полицейская машина с разбитым стеклом во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо в Алматы.
Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы.
Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы.
Сгоревшая машина возле мэрии Алма-Аты.
В нескольких регионах Казахстана введено чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено передвижение. В стране из-за массовых беспорядков отключен интернет и телефонная связь.
В нескольких регионах Казахстана введено чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено передвижение. В стране из-за массовых беспорядков отключен интернет и телефонная связь.