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Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана
Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана
Решение президента Казахстана принято на фоне протестов и беспорядков в стране.
2022-01-05T10:02+0200
2022-01-05T10:02+0200
общество
в мире
казахстан
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik.Чрезвычайное положение в Алматинской области с 5 по 19 января в среду ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики, передает РИА Новости.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже правительство согласилось снизить цены, тем не менее, протесты перекинулись и на другие города. В бывшей столице страны и крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.Документ предполагает введение в регионе на период действия чрезвычайного положения комендантского часа с 23.00 до 7.00.Комендантом региона на время ЧП назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Мангистауской области и в Алма-Ате.На время действия чрезвычайного положения усиливается охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Есть ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Проводится проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств. Ограничивается въезд и выезд из Алматинской области.Запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и прочих массовых мероприятий, а также забастовок и других способов приостановления или прекращения деятельности юридических лиц. Введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта и алкогольной продукции. На время действия ЧП у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, а у юридических - также военную технику и взрывчатые вещества, следует из указа.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации в стране. Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. И.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-kazakhstan-rechy-massovykh-protest-47768562.html
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в мире, казахстан

Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана

10:02 05.01.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкГазовые протесты в Казахстане
Газовые протесты в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik
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Решение президента Казахстана принято на фоне протестов и беспорядков в стране.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik.Чрезвычайное положение в Алматинской области с 5 по 19 января в среду ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики, передает РИА Новости.

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже правительство согласилось снизить цены, тем не менее, протесты перекинулись и на другие города. В бывшей столице страны и крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года... до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года (с 9.30 5 января по 21.00 18 января мск)", - говорится в тексте указа.
Документ предполагает введение в регионе на период действия чрезвычайного положения комендантского часа с 23.00 до 7.00.
Комендантом региона на время ЧП назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.
Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Мангистауской области и в Алма-Ате.
На время действия чрезвычайного положения усиливается охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Есть ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Проводится проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств. Ограничивается въезд и выезд из Алматинской области.
Запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и прочих массовых мероприятий, а также забастовок и других способов приостановления или прекращения деятельности юридических лиц. Введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта и алкогольной продукции. На время действия ЧП у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, а у юридических - также военную технику и взрывчатые вещества, следует из указа.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Президент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране
Вчера, 21:22
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации в стране.
Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. И.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
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