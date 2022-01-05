https://ru.sputnik.md/20220105/rezhim-chp-vveden-v-almatinskoy-oblasti-kazakhstana-47771947.html

Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана

Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана

Решение президента Казахстана принято на фоне протестов и беспорядков в стране.

2022-01-05T10:02+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik.Чрезвычайное положение в Алматинской области с 5 по 19 января в среду ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики, передает РИА Новости.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже правительство согласилось снизить цены, тем не менее, протесты перекинулись и на другие города. В бывшей столице страны и крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.Документ предполагает введение в регионе на период действия чрезвычайного положения комендантского часа с 23.00 до 7.00.Комендантом региона на время ЧП назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Мангистауской области и в Алма-Ате.На время действия чрезвычайного положения усиливается охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Есть ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Проводится проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств. Ограничивается въезд и выезд из Алматинской области.Запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и прочих массовых мероприятий, а также забастовок и других способов приостановления или прекращения деятельности юридических лиц. Введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта и алкогольной продукции. На время действия ЧП у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, а у юридических - также военную технику и взрывчатые вещества, следует из указа.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации в стране. Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. И.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

https://ru.sputnik.md/20220104/prezident-kazakhstan-rechy-massovykh-protest-47768562.html

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