https://ru.sputnik.md/20220105/rossiya-samolet-ms-21-47793869.html
Россия начнет серийный выпуск самолета МС-21 полностью своего производства
Россия начнет серийный выпуск самолета МС-21 полностью своего производства
Серийное производство МС-21 с двигателем и крылом российской разработки начнется с 2024 года.
2022-01-05T17:41+0200
2022-01-05T17:41+0200
2022-01-05T17:47+0200
россия
производство
самолет
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Серийное производство самолета МС-21 полностью российского производства начнется в 2024 году. Об этом заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По его словам, уже в 2022-2023 годах будут проводиться испытания этого самолета с отечественными крылом и двигателем."В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. Пока, к сожалению, на американских двигателях, но с нашим крылом уже... Четыре машины – первые серийные – мы уже выпустим и передадим их эксплуатантам, нашим авиакомпаниям. В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин", - также сказал Чемезов."Не так давно проходило совещание у президента (РФ Владимира Путина – ред.), посвященное развитию гражданской авиации, и было принято решение о субсидировании лизинговых ставок авиакомпаниям, которые приобретают российские самолеты. Эти средства должны быть из Фонда национального благосостояния", – также отметил Чемезов.
https://ru.sputnik.md/20211225/ms-21-300-pervyy-polet-47520721.html
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Торжественная презентация нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
Новый пассажирский самолет МС-21 был впервые представлен перед аудиторией на Иркутском авиационном заводе в среду. Смотрите кадры с церемонии торжественной выкатки современного лайнера.
2022-01-05T17:41+0200
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производство, самолет
Россия начнет серийный выпуск самолета МС-21 полностью своего производства
17:41 05.01.2022 (обновлено: 17:47 05.01.2022)
Серийное производство МС-21 с двигателем и крылом российской разработки начнется с 2024 года.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Серийное производство самолета МС-21 полностью российского производства начнется в 2024 году. Об этом заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"В 2024 году начнется серийное производство самолетов (МС-21 - ред.) полностью российского производства, с двигателем российского производства", – сказал Чемезов.
По его словам, уже в 2022-2023 годах будут проводиться испытания этого самолета с отечественными крылом и двигателем.
"В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. Пока, к сожалению, на американских двигателях, но с нашим крылом уже... Четыре машины – первые серийные – мы уже выпустим и передадим их эксплуатантам, нашим авиакомпаниям. В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин", - также сказал Чемезов.
"Не так давно проходило совещание у президента (РФ Владимира Путина – ред.), посвященное развитию гражданской авиации, и было принято решение о субсидировании лизинговых ставок авиакомпаниям, которые приобретают российские самолеты. Эти средства должны быть из Фонда национального благосостояния", – также отметил Чемезов.