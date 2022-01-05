https://ru.sputnik.md/20220105/rossiyskie-uchenye-zemlea-elektroenergia-kosmos-47790046.html
Российские ученые предлагают обеспечить Землю электроэнергией из космоса
Российские ученые предлагают обеспечить Землю электроэнергией из космоса
Российские ученые предлагают обеспечить Землю электроэнергией из космоса
2022-01-05T22:35+0200
2022-01-05T22:35+0200
2022-01-05T22:35+0200
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энергия
роскосмос
космос
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Специалисты Роскосмоса представили проект перспективной солнечной космической электростанции, которая будет способна передавать солнечную энергию из космоса в труднодоступные районы Земли или на другие космические аппараты, передает РИА Новости."Специалисты холдинга "Российские космические системы" завершили работу над проектом перспективной солнечной космической электростанции (СКЭС). Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные – островные, горные и северные – районы Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты – для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций", - указано в сообщении "Российских космических систем" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").Комплекс космической электростанции будет состоять из космической и наземной частей.Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными энергопотерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе в разы более энергоэффективны, чем расположенные на поверхности, считают в РКС."В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю… Эта разработка – прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", - считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.Предполагается, что такие космические электростанции будут находиться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны будет обеспечено синхронизирующим программным комплексом.
https://ru.sputnik.md/20210727/roskosmos-mks-stykovka-43314688.html
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земля, энергия, роскосмос, космос
Российские ученые предлагают обеспечить Землю электроэнергией из космоса
Самые отдаленные участки Земли смогут получить электроэнергию.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik.
Специалисты Роскосмоса представили проект перспективной солнечной космической электростанции, которая будет способна передавать солнечную энергию из космоса в труднодоступные районы Земли или на другие космические аппараты, передает РИА Новости
.
"Специалисты холдинга "Российские космические системы" завершили работу над проектом перспективной солнечной космической электростанции (СКЭС). Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные – островные, горные и северные – районы Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты – для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций", - указано в сообщении "Российских космических систем" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").
Комплекс космической электростанции будет состоять из космической и наземной частей.
Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными энергопотерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе в разы более энергоэффективны, чем расположенные на поверхности, считают в РКС.
"В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю… Эта разработка – прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", - считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.
Предполагается, что такие космические электростанции будут находиться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны будет обеспечено синхронизирующим программным комплексом.