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Ситуация в Казахстане: сообщения о погибших силовиках и ЧП в стране
Ситуация в Казахстане: сообщения о погибших силовиках и ЧП в стране
Ситуация в Казахстане: сообщения о погибших силовиках и ЧП в стране
2022-01-05T21:42+0200
2022-01-05T21:42+0200
казахстан
чп
силовики
протест
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Как минимум восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Казахстана погибли в результате беспорядков в разных районах страны, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Tengrinews.kz. По данным МВД Казахстана более 300 силовиков ранены.Также сообщается о том, что мародеры и хулиганы орудуют в различных частях Алма-Аты, не встречая сопротивления охраны и полиции они вскрывают банкоматы, громят офисы и магазины.Жители Алма-Аты сообщают о погромах в зданиях банков, крупных коммерческих организаций.Жители города опасаются выходить из домов, так как видят безнаказанность мародеров. Кроме того, горожане надеются, что с наступлением комендантского часа силовики приступят к борьбе с преступниками.Власти Казахстана ввели режим ЧП на всей территории страны. Об этом было объявлено на государственном телеканале "Хабар 24".Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.В ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
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казахстан, чп, силовики, протест

Ситуация в Казахстане: сообщения о погибших силовиках и ЧП в стране

21:42 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir TretyakovПротесты в Казахстане, январь 2022 года
Протесты в Казахстане, январь 2022 года - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
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Массовые протесты в Казахстане не утихают.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Как минимум восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Казахстана погибли в результате беспорядков в разных районах страны, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Tengrinews.kz. По данным МВД Казахстана более 300 силовиков ранены.
Также сообщается о том, что мародеры и хулиганы орудуют в различных частях Алма-Аты, не встречая сопротивления охраны и полиции они вскрывают банкоматы, громят офисы и магазины.
Жители Алма-Аты сообщают о погромах в зданиях банков, крупных коммерческих организаций.

Жители города опасаются выходить из домов, так как видят безнаказанность мародеров. Кроме того, горожане надеются, что с наступлением комендантского часа силовики приступят к борьбе с преступниками.
Власти Казахстана ввели режим ЧП на всей территории страны. Об этом было объявлено на государственном телеканале "Хабар 24".
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
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