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Ситуация в Казахстане: в чем причины протестов
Ситуация в Казахстане: в чем причины протестов
Политолог-международник из Германии Александр Рар прокомментировал ситуацию в Казахстане – чем могут быть вызваны протесты
2022-01-05T18:58+0200
2022-01-05T20:23+0200
радио
казахстан
протест
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События, происходящие в Казахстане, еще раз показали странам постсоветского пространства, что "обкатанная" и "заезженная" Западом идея "оранжевых революций" еще напоминает о себе.Известные события в Белоруссии, когда уличные толпы пытались свергнуть избранного президента Александра Лукашенко, печально известный "майдан" на Украине в 2014 году и последовавшие за ним трагические события и, наконец, 7 апреля 2009 года в Кишиневе.Почему постсоветским республикам, входящим в состав Союза Независимых Государств, не дают спокойно и планомерно развиваться, стремится ли "коллективный Запад" сделать из них буферные зоны вблизи границ России? Почему Молдове никак не удается проводить взвешенную, многовекторную политику? И каких результатов ожидать от саммита Россия – НАТО? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом-международником из Германии Александром Раром.Как отметил собеседник, некоторые эксперты предполагают, что в антигосударственных процессах замешаны западные разведки, однако, по его мнению, события в Казахстане произошли не на пустом месте."Протесты имеют параллели с событиями, процессами и происшествиями, которые мы наблюдаем в западных странах. К примеру, во Франции – "желтые жилеты", в Голландии люди уже звереют от антиковидных ограничений и жестких правил, выходя в массовом порядке на улицы", – добавил Рар.По его словам, антиковидные выступления, которые все больше звучат в том числе в демократичных странах Запада, еще больше усиливаются второй протестной волной против резкого скачка цен на газ и электричество. Таким образом, отмечает эксперт, речь идет о двойном кризисе – энергетическом и пандемическом. Рар считает, что Европе и Евразии предстоит поработать над тем, как справиться с последствиями пандемии, социальными потрясениями.Главная же причина протестов в Казахстане, как считает аналитик, – это двойной кризис, который не обходит сейчас Евразию.Ситуация в КазахстанеВ первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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казахстан, видео, протест

Ситуация в Казахстане: в чем причины протестов

18:58 05.01.2022 (обновлено: 20:23 05.01.2022)
© Sputnik / AP Photo / Vladimir Tretyakov
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Политолог-международник из Германии Александр Рар прокомментировал ситуацию в Казахстане – чем могут быть вызваны протесты, которые прокатились по многим городам страны.
События, происходящие в Казахстане, еще раз показали странам постсоветского пространства, что "обкатанная" и "заезженная" Западом идея "оранжевых революций" еще напоминает о себе.
Известные события в Белоруссии, когда уличные толпы пытались свергнуть избранного президента Александра Лукашенко, печально известный "майдан" на Украине в 2014 году и последовавшие за ним трагические события и, наконец, 7 апреля 2009 года в Кишиневе.
Почему постсоветским республикам, входящим в состав Союза Независимых Государств, не дают спокойно и планомерно развиваться, стремится ли "коллективный Запад" сделать из них буферные зоны вблизи границ России? Почему Молдове никак не удается проводить взвешенную, многовекторную политику? И каких результатов ожидать от саммита Россия – НАТО? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом-международником из Германии Александром Раром.
Как отметил собеседник, некоторые эксперты предполагают, что в антигосударственных процессах замешаны западные разведки, однако, по его мнению, события в Казахстане произошли не на пустом месте.
"Протесты имеют параллели с событиями, процессами и происшествиями, которые мы наблюдаем в западных странах. К примеру, во Франции – "желтые жилеты", в Голландии люди уже звереют от антиковидных ограничений и жестких правил, выходя в массовом порядке на улицы", – добавил Рар.
По его словам, антиковидные выступления, которые все больше звучат в том числе в демократичных странах Запада, еще больше усиливаются второй протестной волной против резкого скачка цен на газ и электричество. Таким образом, отмечает эксперт, речь идет о двойном кризисе – энергетическом и пандемическом. Рар считает, что Европе и Евразии предстоит поработать над тем, как справиться с последствиями пандемии, социальными потрясениями.

"Но, конечно, не могу исключить, что в данной геополитической обстановке идет борьба за общий мировой порядок, где очень много постановлено на разные карты, движения, развития <..>, то таким протестным движением, которое проходит в нескольких городах Казахстана, могут воспользоваться и внешние силы, чтобы изменить здесь геополитику", – сказал Рар.

Главная же причина протестов в Казахстане, как считает аналитик, – это двойной кризис, который не обходит сейчас Евразию.

Ситуация в Казахстане

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.

Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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