https://ru.sputnik.md/20220105/situatsiya-v-kazakhstane-v-chem-prichiny-protestov-47790778.html

Ситуация в Казахстане: в чем причины протестов

Ситуация в Казахстане: в чем причины протестов

Политолог-международник из Германии Александр Рар прокомментировал ситуацию в Казахстане – чем могут быть вызваны протесты

2022-01-05T18:58+0200

2022-01-05T18:58+0200

2022-01-05T20:23+0200

радио

казахстан

протест

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События, происходящие в Казахстане, еще раз показали странам постсоветского пространства, что "обкатанная" и "заезженная" Западом идея "оранжевых революций" еще напоминает о себе.Известные события в Белоруссии, когда уличные толпы пытались свергнуть избранного президента Александра Лукашенко, печально известный "майдан" на Украине в 2014 году и последовавшие за ним трагические события и, наконец, 7 апреля 2009 года в Кишиневе.Почему постсоветским республикам, входящим в состав Союза Независимых Государств, не дают спокойно и планомерно развиваться, стремится ли "коллективный Запад" сделать из них буферные зоны вблизи границ России? Почему Молдове никак не удается проводить взвешенную, многовекторную политику? И каких результатов ожидать от саммита Россия – НАТО? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом-международником из Германии Александром Раром.Как отметил собеседник, некоторые эксперты предполагают, что в антигосударственных процессах замешаны западные разведки, однако, по его мнению, события в Казахстане произошли не на пустом месте."Протесты имеют параллели с событиями, процессами и происшествиями, которые мы наблюдаем в западных странах. К примеру, во Франции – "желтые жилеты", в Голландии люди уже звереют от антиковидных ограничений и жестких правил, выходя в массовом порядке на улицы", – добавил Рар.По его словам, антиковидные выступления, которые все больше звучат в том числе в демократичных странах Запада, еще больше усиливаются второй протестной волной против резкого скачка цен на газ и электричество. Таким образом, отмечает эксперт, речь идет о двойном кризисе – энергетическом и пандемическом. Рар считает, что Европе и Евразии предстоит поработать над тем, как справиться с последствиями пандемии, социальными потрясениями.Главная же причина протестов в Казахстане, как считает аналитик, – это двойной кризис, который не обходит сейчас Евразию.Ситуация в КазахстанеВ первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате – крупнейшем городе страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

казахстан

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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казахстан, видео, протест