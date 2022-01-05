https://ru.sputnik.md/20220105/skolko-chelovek-podali-onlayn-zapros-na-peresmotr-pensii-47772598.html

Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии

Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии

Уже в первые дни года граждане Молдовы начали направлять запросы на перерасчет пенсии.

2022-01-05T11:03+0200

2022-01-05T11:03+0200

2022-01-05T11:03+0200

общество

в молдове

молдова

пенсия

перерасчет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/43/29154329_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_1e12dcc80cc437ea060235e0e70948b3.jpg

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В первые дни 2022 года через сайт Национальной кассы социального страхования (НКСС) было оформлено 3272 запроса на перерасчет пенсии по возрасту. По предварительным прогнозам, таких запросов должно поступить 22 тысячи. Также были направлены 64 запроса на перерасчет пенсии по инвалидности - из двух тысяч ожидаемых. Напоминаем, что с 1 января 2022 года пересматривают пенсии по возрасту гражданам, которые установили свое право на пенсию после 1 января 1999 года и платили взносы после выхода на пенсию еще от 5 до 7 лет. Также пересматривают пенсии по инвалидности, установленные до с 1 января 1999 года для лиц, имеющих стаж отчислений от 2 лет после реализации права на пенсию по инвалидности. Таким образом, чтобы уменьшить поток получателей у касс в офисах НКСС, граждан призывают подавать заявки онлайн на сайте.

https://ru.sputnik.md/20211231/chto-nuzhno-znat-o-pensiyakh-v-2022-godu-47603593.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, пенсия, перерасчет