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Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии
Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии
Уже в первые дни года граждане Молдовы начали направлять запросы на перерасчет пенсии.
2022-01-05T11:03+0200
2022-01-05T11:03+0200
общество
в молдове
молдова
пенсия
перерасчет
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В первые дни 2022 года через сайт Национальной кассы социального страхования (НКСС) было оформлено 3272 запроса на перерасчет пенсии по возрасту. По предварительным прогнозам, таких запросов должно поступить 22 тысячи. Также были направлены 64 запроса на перерасчет пенсии по инвалидности - из двух тысяч ожидаемых. Напоминаем, что с 1 января 2022 года пересматривают пенсии по возрасту гражданам, которые установили свое право на пенсию после 1 января 1999 года и платили взносы после выхода на пенсию еще от 5 до 7 лет. Также пересматривают пенсии по инвалидности, установленные до с 1 января 1999 года для лиц, имеющих стаж отчислений от 2 лет после реализации права на пенсию по инвалидности. Таким образом, чтобы уменьшить поток получателей у касс в офисах НКСС, граждан призывают подавать заявки онлайн на сайте.
https://ru.sputnik.md/20211231/chto-nuzhno-znat-o-pensiyakh-v-2022-godu-47603593.html
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в молдове, молдова, пенсия, перерасчет

Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии

11:03 05.01.2022
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Yana Zaharova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Уже в первые дни года граждане Молдовы начали направлять запросы на перерасчет пенсии.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В первые дни 2022 года через сайт Национальной кассы социального страхования (НКСС) было оформлено 3272 запроса на перерасчет пенсии по возрасту.
По предварительным прогнозам, таких запросов должно поступить 22 тысячи. Также были направлены 64 запроса на перерасчет пенсии по инвалидности - из двух тысяч ожидаемых.
Напоминаем, что с 1 января 2022 года пересматривают пенсии по возрасту гражданам, которые установили свое право на пенсию после 1 января 1999 года и платили взносы после выхода на пенсию еще от 5 до 7 лет. Также пересматривают пенсии по инвалидности, установленные до с 1 января 1999 года для лиц, имеющих стаж отчислений от 2 лет после реализации права на пенсию по инвалидности.
Таким образом, чтобы уменьшить поток получателей у касс в офисах НКСС, граждан призывают подавать заявки онлайн на сайте.
Пенсионер, монеты - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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31 декабря 2021, 10:13
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