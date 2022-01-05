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Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб
Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб
Машина полная пассажиров слетела с дороги и перевернулась.
2022-01-05T12:01+0200
2022-01-05T13:03+0200
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Молодой человек 19 лет погиб в аварии близ населенного пункта Кания Кантемирского района. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кантемир Кристина Чобану. Как рассказала Чобану, все произошло в 05.00 утра на региональной трассе G132 (R35 — Баймаклия – Тараклия де Салчие – R32), за рулем авто марки Dacia Logan был 19-летний молодой человек, где находились еще пять пассажиров в возрасте от 17 до 19 лет. По данным пресс-секретаря, всех пассажиров и водителя госпитализировали в районную больницу. "В результате полученных травм один из пассажиров в возрасте 19 лет погиб, остальные получили незначительные травмы", – заявила пресс-секретарь.Она также отметила, что шофер имел водительские права, а результаты на алкотестере показали, что он не употреблял алкоголь. Все обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
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в молдове, молдова, дтп, кантемирский район

Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб

12:01 05.01.2022 (обновлено: 13:03 05.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Машина, полная пассажиров, слетела с дороги и перевернулась.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Молодой человек 19 лет погиб в аварии близ населенного пункта Кания Кантемирского района. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кантемир Кристина Чобану.
Как рассказала Чобану, все произошло в 05.00 утра на региональной трассе G132 (R35 — Баймаклия – Тараклия де Салчие – R32), за рулем авто марки Dacia Logan был 19-летний молодой человек, где находились еще пять пассажиров в возрасте от 17 до 19 лет.

"Предварительно известно, что водитель не снизил скорость с учетом погодных условий, игнорировал дорожные знаки, и автомобиль слетел с дороги. Машина перевернулась, врезавшись в бетонный водосток", – уточнила Чобану.

По данным пресс-секретаря, всех пассажиров и водителя госпитализировали в районную больницу.
"В результате полученных травм один из пассажиров в возрасте 19 лет погиб, остальные получили незначительные травмы", – заявила пресс-секретарь.
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Она также отметила, что шофер имел водительские права, а результаты на алкотестере показали, что он не употреблял алкоголь.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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