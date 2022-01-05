https://ru.sputnik.md/20220105/smertelnoe-dtp-avto-molodymi-lyudmi-vletelo-stolb-voditel-pogib-47778364.html

Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб

Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб

Машина полная пассажиров слетела с дороги и перевернулась.

2022-01-05T12:01+0200

2022-01-05T12:01+0200

2022-01-05T13:03+0200

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кантемирский район

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Молодой человек 19 лет погиб в аварии близ населенного пункта Кания Кантемирского района. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кантемир Кристина Чобану. Как рассказала Чобану, все произошло в 05.00 утра на региональной трассе G132 (R35 — Баймаклия – Тараклия де Салчие – R32), за рулем авто марки Dacia Logan был 19-летний молодой человек, где находились еще пять пассажиров в возрасте от 17 до 19 лет. По данным пресс-секретаря, всех пассажиров и водителя госпитализировали в районную больницу. "В результате полученных травм один из пассажиров в возрасте 19 лет погиб, остальные получили незначительные травмы", – заявила пресс-секретарь.Она также отметила, что шофер имел водительские права, а результаты на алкотестере показали, что он не употреблял алкоголь. Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

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в молдове, молдова, дтп, кантемирский район