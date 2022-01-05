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Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре
Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре
В среду в молдавской столице была проведена первая в этом году операция экипажа SMURD.
2022-01-05T17:10+0200
2022-01-05T17:48+0200
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Воздушный экипаж доставил из Окницы в Кишинев мужчину, пострадавшего в пожаре. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. "Мужчина 25 лет пострадал в пожаре и получил ожоги 40% тела", – уточнили в ГИЧС.По данным спасателей, пациента забрали из районной больницы и на протяжении всего полета врачи следили за его состоянием. Как добавили в ГИЧС, за время транспортировки у мужчины не появилось осложнений. Вертолет приземлился на стадионе Динамо, откуда пострадавшего забрала республиканская служба Aviasan для последующего обследования и лечения. Как отметили в ГИЧС, это была первая операция воздушного экипажа SMURD с начала года.
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Юлия Липовая
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Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре

17:10 05.01.2022 (обновлено: 17:48 05.01.2022)
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIЭкипаж SMURD
Экипаж SMURD - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В среду была проведена первая в этом году операция экипажа SMURD.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Воздушный экипаж доставил из Окницы в Кишинев мужчину, пострадавшего в пожаре. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
"Мужчина 25 лет пострадал в пожаре и получил ожоги 40% тела", – уточнили в ГИЧС.
По данным спасателей, пациента забрали из районной больницы и на протяжении всего полета врачи следили за его состоянием. Как добавили в ГИЧС, за время транспортировки у мужчины не появилось осложнений.
Вертолет приземлился на стадионе Динамо, откуда пострадавшего забрала республиканская служба Aviasan для последующего обследования и лечения.
Как отметили в ГИЧС, это была первая операция воздушного экипажа SMURD с начала года.
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