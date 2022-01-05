https://ru.sputnik.md/20220105/smurd-kishinev-47791235.html

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего при пожаре

В среду в молдавской столице была проведена первая в этом году операция экипажа SMURD.

2022-01-05T17:10+0200

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Воздушный экипаж доставил из Окницы в Кишинев мужчину, пострадавшего в пожаре. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. "Мужчина 25 лет пострадал в пожаре и получил ожоги 40% тела", – уточнили в ГИЧС.По данным спасателей, пациента забрали из районной больницы и на протяжении всего полета врачи следили за его состоянием. Как добавили в ГИЧС, за время транспортировки у мужчины не появилось осложнений. Вертолет приземлился на стадионе Динамо, откуда пострадавшего забрала республиканская служба Aviasan для последующего обследования и лечения. Как отметили в ГИЧС, это была первая операция воздушного экипажа SMURD с начала года.

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, вертолет, smurd