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Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"
Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"
В большом интервью с руководителем госпредприятия "Железная дорога Молдовы" обсудили итоги 2021 года, планы на 2022-й, а также ситуацию с выплатами зарплаты... 05.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-05T20:46+0200
2022-01-05T20:46+0200
2022-01-05T20:46+0200
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"железная дорога молдовы"
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Подвели итоги 2021 года на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) вместе с его руководителем Олегом Тофилатом, который дал интервью радиостудии Sputnik Молдова. Обсудили задолженности по зарплатам персоналу, планы на 2022 год, как и насколько в компании намерены повысить зарплату сотрудникам, какие инвестиции ждут предприятие, а также какая судьба ждет ЖДМ.
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молдова, "железная дорога молдовы", видео
Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"
В большом интервью с руководителем госпредприятия "Железная дорога Молдовы" обсудили итоги 2021 года, планы на 2022-й, а также ситуацию с выплатами зарплаты сотрудникам компании.
Подвели итоги 2021 года на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) вместе с его руководителем Олегом Тофилатом, который дал интервью радиостудии Sputnik Молдова
. Обсудили задолженности по зарплатам персоналу, планы на 2022 год, как и насколько в компании намерены повысить зарплату сотрудникам, какие инвестиции ждут предприятие, а также какая судьба ждет ЖДМ.