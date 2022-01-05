https://ru.sputnik.md/20220105/sudba-gospredpriyatie-zheleznaya-doroga-moldovy-47794650.html

Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"

Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"

В большом интервью с руководителем госпредприятия "Железная дорога Молдовы" обсудили итоги 2021 года, планы на 2022-й, а также ситуацию с выплатами зарплаты... 05.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-05T20:46+0200

2022-01-05T20:46+0200

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радио

молдова

"железная дорога молдовы"

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Подвели итоги 2021 года на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) вместе с его руководителем Олегом Тофилатом, который дал интервью радиостудии Sputnik Молдова. Обсудили задолженности по зарплатам персоналу, планы на 2022 год, как и насколько в компании намерены повысить зарплату сотрудникам, какие инвестиции ждут предприятие, а также какая судьба ждет ЖДМ.

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