https://ru.sputnik.md/20220105/ubiystvo-kishinev-minoborony-47782171.html

Убийство в Кишиневе: в Минобороны подтвердили, что подозреваемые – военные

Убийство в Кишиневе: в Минобороны подтвердили, что подозреваемые – военные

Ранее информация о задержанных солдатах была в прессе, но в полиции ее не подтвердили.

2022-01-05T14:32+0200

2022-01-05T14:32+0200

2022-01-05T14:32+0200

в молдове

кишинев

молдова

убийство

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве обороны подтвердили, что двое задержанных по подозрению в убийстве молодого человека, найденного у озера в парке Кишинева, – солдаты мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". Как отметили в министерстве, вечером во вторник, 4 января, были задержаны двое военнослужащих по подозрению в убийстве, совершенном 2 января в парке "Долина роз". "В апреле 2021 года военнослужащих приняли на службу, а 2 января двое молодых людей были в отпуске за пределами воинской части", – отметили в Минобороны.Ведомство также заявило о сотрудничестве с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ранее в кишиневской полиции сообщали, что подозреваемые задержаны на 72 часа.

https://ru.sputnik.md/20220105/kishinev-ubijstvo-podozrevaemye-47775223.html

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в молдове, кишинев, молдова, убийство