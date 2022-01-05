https://ru.sputnik.md/20220105/ubiystvo-kishinev-minoborony-47782171.html
Убийство в Кишиневе: в Минобороны подтвердили, что подозреваемые – военные
Убийство в Кишиневе: в Минобороны подтвердили, что подозреваемые – военные
Ранее информация о задержанных солдатах была в прессе, но в полиции ее не подтвердили.
2022-01-05T14:32+0200
2022-01-05T14:32+0200
2022-01-05T14:32+0200
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве обороны подтвердили, что двое задержанных по подозрению в убийстве молодого человека, найденного у озера в парке Кишинева, – солдаты мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". Как отметили в министерстве, вечером во вторник, 4 января, были задержаны двое военнослужащих по подозрению в убийстве, совершенном 2 января в парке "Долина роз". "В апреле 2021 года военнослужащих приняли на службу, а 2 января двое молодых людей были в отпуске за пределами воинской части", – отметили в Минобороны.Ведомство также заявило о сотрудничестве с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ранее в кишиневской полиции сообщали, что подозреваемые задержаны на 72 часа.
https://ru.sputnik.md/20220105/kishinev-ubijstvo-podozrevaemye-47775223.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, убийство
Убийство в Кишиневе: в Минобороны подтвердили, что подозреваемые – военные
Ранее информация о задержанных солдатах была в прессе, но в полиции ее не подтвердили.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Министерстве обороны подтвердили, что двое задержанных по подозрению в убийстве молодого человека, найденного у озера в парке Кишинева, – солдаты мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
Как отметили в министерстве, вечером во вторник, 4 января, были задержаны двое военнослужащих по подозрению в убийстве, совершенном 2 января в парке "Долина роз".
"В апреле 2021 года военнослужащих приняли на службу, а 2 января двое молодых людей были в отпуске за пределами воинской части", – отметили в Минобороны.
Ведомство также заявило о сотрудничестве с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в кишиневской полиции сообщали, что подозреваемые задержаны на 72 часа.